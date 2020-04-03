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"Yaren" belgesel filminin prömiyeri online olarak gerçekleşti
35 dakika önce
Çekya'da düzenlenen Prag Film Ödülleri'nde en iyi belgesel seçilen "Yaren" belgeselinin prömiyeri, evde kalan izleyicilerin kolay erişimi için online olarak gerçekleştirildi.
Çekya'da düzenlenen Prag Film Ödülleri'nde en iyi belgesel seçilen "Yaren" belgeselinin prömiyeri, evde kalan izleyicilerin kolay erişimi için online olarak gerçekleştirildi.
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç'ta balıkçılık yapan 66 yaşındaki Adem Yılmaz ile her yıl bahar aylarında köye gelen "Yaren" adlı leyleğin yaşadıklarını konu edinen ödüllü film, yönetmen Burak Doğansoysal'ın kişisel YouTube kanalında yayınlandı.
Filmin hikayesini ortaya çıkaran doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ile yönetmen Doğansoysal, Instagram hesaplarından açtıkları canlı yayınla da izleyicilerden gelen soruları cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:44 Kaynak: AA
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