Yaren-Der'den Hatay'da okul onardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaren-Der'den Hatay'da okul onardı - Son Dakika

Yaren-Der'den Hatay'da okul onardı

6 saat önce

Hatay'ın Hassa ilçesindeki Güvenç İlkokulu, Yardım Gönülleri Derneği (Yaren-Der) tarafından onarıldı.

Yaren-Der'den Hatay'da okul onardı, System.String[]

Hatay'ın Hassa ilçesindeki Güvenç İlkokulu, Yardım Gönülleri Derneği (Yaren-Der) tarafından onarıldı.

Yaren-Der Başkanı İlker Karagöz, yaptığı açıklamada, Güvenç'teki ilkokulun fiziki şartlarının çok kötü durumda olduğunu söyledi.


Karagöz, okulun onarımının öğrencileri mutlu ettiğini vurgulayarak, "Tüm sınıflara bilgisayar uyumlu televizyon takıldı. Okula ses sistemi alındı ve güvenlik kamera sistemi takıldı. Öğretmenler odası düzeltildi ve klima takıldı. Son olarak açılış için gittiğimizde ise yavrularımıza sürpriz yaparak, her türlü kırtasiye ihtiyaçları içinde bulunan çantaları kendilerine hediye edildi." ifadelerini kullandı.

Hassa, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

17 yaşında bilişim hizmetleri şirketini kurdu
Halep Havalimanı'ndaki uçuşları yeniden başlatan Esed'e ABD'den tepki: Utanmazlık Irak, koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı Son Dakika: Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı: Çatışmalar derhal son bulmalı

Son Dakika Haberleri
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 02:59:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaren-Der'den Hatay'da okul onardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]