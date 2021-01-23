Yaren'in bisiklet hayali, Vali Erdinç Yılmaz'a yazdığı mektupla gerçek oldu - Son Dakika

Yaren'in bisiklet hayali, Vali Erdinç Yılmaz'a yazdığı mektupla gerçek oldu

OSMANİYE - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Hayalini Birlikte Gerçekleştirelim" projesi kapsamında, kendisine yazdığı mektupta bisiklet binmeyi hayal ettiğini söyleyen Yaren Su Tülü'ye bisiklet hediye etti.

Vali Erdinç Yılmaz, "Hayalini Birlikte Gerçekleştirelim" projesi kapsamında öksüz ve yetim olan çocuklara mektup yazdı. Yazdığı mektuplara karşılık gelen cevaplarla tek tek ilgilenen Vali Yılmaz, 4. sınıf öğrencisi Yaren Su Tülü'nün bisiklet isteğine kayıtsız kalmadı. Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ile birlikte Yaren Su'yu evinde ziyaret eden Vali Yılmaz, küçük kızın bisiklet hayalini gerçekleştirdi.

Yaren'le tanışmaktan mutlu olduğunu ifade eden Vali Yılmaz, "Yaren Su kızımızla tanışmaktan mutluluk duydum. Ona sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum. Bizi evlerinde misafir ettikleri için Yaren Su kızımıza ve annesine teşekkür ediyorum. Bütün evlatlarımızın mutlu, sağlıklı ve başarılı bir eğitim hayatları olmasını arzu ediyoruz. Çocuklarımızın her zaman yanındayız, onlara her zaman destek olacağız" diye konuştu.

Yaren Su Tülü, ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek hayalini gerçekleştiren Vali Yılmaz'a teşekkür etti.