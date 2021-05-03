BURSA 'YAREN' LEYLEĞİN YAVRULARI DÜNYAYA GELDİ - Son Dakika

Bursa'da yaşayan Adem amca ile dostluğu filme konu olan Yaren leyleğin, 2 yavrusu dünyaya geldi. 'Yaren'in yavrularıyla ilgilendiği anlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek köyünde yaşanan balıkçı ile leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Geçtiğimiz 9 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan 'Yaren?, geçtiğimiz aylarda yeniden geldi. Yaren Leylek'in 10'ncu kez gelişi, köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Adem Amca ile hikayesi 2019 yılında ise Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından belgesel yapıldı. Belgesel, Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı.

Yuvasında bulunan 'Yaren' leyleğin, 2 yavrusu dünyaya geldi. 'Yaren'in, 2 yavru leyleği ile ilgilendiği anlar ise, kendisi için oluşturulan canlı yayın ile izleyicilere gösterildi. 'Yaren'in yavru leylekler ile ilgilendiği anlar ise, renkli görüntüler oluşturdu.