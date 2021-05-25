YAREN LEYLEĞİN YAVRULARI İÇİN SEFERBER OLDULAR - Son Dakika

YAREN LEYLEĞİN YAVRULARI İÇİN SEFERBER OLDULAR

25.05.2021 14:05

BURSA'da, Karacabey Belediyesi'nin kurduğu canlı yayın kameralarıyla sosyal medyadan 7/24 izlenen Yaren leyleğin yuvasına taşıdığı naylon çuval parçası 2 yavrunun ayağına dolandı.

BURSA'da, Karacabey Belediyesi'nin kurduğu canlı yayın kameralarıyla sosyal medyadan 7/24 izlenen Yaren leyleğin yuvasına taşıdığı naylon çuval parçası 2 yavrunun ayağına dolandı. Bu anları kameradan görenlerin ihbarı ile bölgeye giden ekipler yavruları kurtardı.

Karacabey Belediyesi, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek'in yuvasını 2 yıl önce 7/24 anlık gösteren bir kamera ile halka açtı. Her gün yüzlerce kişinin canlı olarak www.yarenleylek.com üzerinden izlediği yuvada; önceki gün izleyiciler tarafından anne leyleğin yuvaya taşıdığı bir naylon çuvalın, yavruların ayağına dolandığı fark edildi. Çok geçmeden izleyiciler, durumu Karacabey Belediyesi yetkililerine haber verdi. Kısa sürede harekete geçen ekipler yuvaya giderek ayağına ip dolanan yavruları kurtarırken bu anı kameradan yüzlerce insan canlı olarak izledi.

'KANGREN OLABİLİR VEYA İPİ ÇIKARMAYA ÇALIŞIRKEN DÜŞEBİLİRDİ'

Doğa fotoğrafçısı ve aynı zamanda Karacabey Belediyesi personeli olan Alper Tüydeş müdahale sonrası yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

'Eskikaraağaç Mahallesi'ndeki yuvasına canlı yayın yapan bir kamera kurulmuştu belediye tarafından. Sosyal medyadan leyleklerin ayağına ip dolandığı yönünde çokça yorum geldi. Karacabey Belediyesi ekipleriyle harekete geçtik. Hatta yolda da başkanımız Ali Özkan aradı 'Gördünüz mü müdahale edin' diye. Biz de yolda olduğumuzu söyledik. Olay yerine geldik, yuvaya çıktık ve gerçekten naylon çuvalın iki yavrunun ayağına dolandığını gördük. Asla kendi imkanlarıyla çıkartamazdı. Hemen dikkatlice müdahale edip yavrularını kurtardık. Anneleri de yuvaya geldi. Normal zamanda yuvaya müdahale etmiyoruz, yuvadaki kirlenme ve benzer sorunlara. Ama burada olağanüstü bir durum olduğu için yuvaya çıkıp yavruların ayağındaki ipi kurtardık. Yoksa kangren olabilir veya ayağına takılan bu ipi çıkarmaya çalışırken yuvadan düşebilirdi. Bu tarz olumsuz durumlar yaşanmaması için müdahalede bulunduk ve başarılı da olduk.?

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan bu yıl yaren leyleğin yavrularına verici takılacağını, yavruların hangi ülkelere göç ettiğini de göstereceklerini açıklamıştı.

YAREN LEYLEĞİN YAVRULARI İÇİN SEFERBER OLDULAR
YAREN LEYLEĞİN YAVRULARI İÇİN SEFERBER OLDULAR
YAREN LEYLEĞİN YAVRULARI İÇİN SEFERBER OLDULAR
YAREN LEYLEĞİN YAVRULARI İÇİN SEFERBER OLDULAR
YAREN LEYLEĞİN YAVRULARI İÇİN SEFERBER OLDULAR
YAREN LEYLEĞİN YAVRULARI İÇİN SEFERBER OLDULAR
YAREN LEYLEĞİN YAVRULARI İÇİN SEFERBER OLDULAR
YAREN LEYLEĞİN YAVRULARI İÇİN SEFERBER OLDULAR
YAREN LEYLEĞİN YAVRULARI İÇİN SEFERBER OLDULAR
YAREN LEYLEĞİN YAVRULARI İÇİN SEFERBER OLDULAR
YAREN LEYLEĞİN YAVRULARI İÇİN SEFERBER OLDULAR
YAREN LEYLEĞİN YAVRULARI İÇİN SEFERBER OLDULAR
YAREN LEYLEĞİN YAVRULARI İÇİN SEFERBER OLDULAR
YAREN LEYLEĞİN YAVRULARI İÇİN SEFERBER OLDULAR
YAREN LEYLEĞİN YAVRULARI İÇİN SEFERBER OLDULAR

Karacabey Belediyesi, Ali Özkan, Karacabey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YAREN LEYLEĞİN YAVRULARI İÇİN SEFERBER OLDULAR - Son Dakika


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