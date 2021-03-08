BURSA 'Yaren Leylek' 10'uncu yılda da Adem amcayla buluştu - Son Dakika

BURSA 'Yaren Leylek' 10'uncu yılda da Adem amcayla buluştu
08.03.2021 15:49
'Yaren Leylek' 10'uncu yılda da Adem amcayla buluştu (2)YAREN LEYLEK GÜNDEM OLDUBursa'da yaşayan Adem amca ile dostluğu filme konu olan Yaren leylekin Eskikarağaç Leylek köyüne bu yıl 10'ncu kez gelmesi, binlerce kişi tarafından sevinçle karşılandı.
'Yaren Leylek' 10'uncu yılda da Adem amcayla buluştu (2)
YAREN LEYLEK GÜNDEM OLDU
Bursa'da yaşayan Adem amca ile dostluğu filme konu olan Yaren leylekin Eskikarağaç Leylek köyüne bu yıl 10'ncu kez gelmesi, binlerce kişi tarafından sevinçle karşılandı. Yaklaşık 3 saat içinde atılan 5 bin tweet ile '#YarenLeylek' etiketi, Twitter'da gündem oldu. Bartın Geriş İlkokulu öğrencilerinin sevinçleri de cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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