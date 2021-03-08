BURSA 'Yaren Leylek' 10'uncu yılda da Adem amcayla buluştu - Son Dakika

'Yaren Leylek' 10'uncu yılda da Adem amcayla buluştu (2)

YAREN LEYLEK GÜNDEM OLDU

Bursa'da yaşayan Adem amca ile dostluğu filme konu olan Yaren leylekin Eskikarağaç Leylek köyüne bu yıl 10'ncu kez gelmesi, binlerce kişi tarafından sevinçle karşılandı. Yaklaşık 3 saat içinde atılan 5 bin tweet ile '#YarenLeylek' etiketi, Twitter'da gündem oldu. Bartın Geriş İlkokulu öğrencilerinin sevinçleri de cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.