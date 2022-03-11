YAREN LEYLEK KARLA TANIŞTI; BU KEZ KENDİSİNİ BELEDİYE BAŞKANI BESLEDİ - Son Dakika
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YAREN LEYLEK KARLA TANIŞTI; BU KEZ KENDİSİNİ BELEDİYE BAŞKANI BESLEDİ

11.03.2022 14:35

BURSA'da balıkçı Adem Yılmaz (69) hava koşulları nedeniyle kayığı ile göle açılamayınca, dostu Yaren leylek yine evine geldi.

BURSA'da balıkçı Adem Yılmaz (69) hava koşulları nedeniyle kayığı ile göle açılamayınca, dostu Yaren leylek yine evine geldi. Bu sırada evde bulunan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile Adem Yılmaz, Yaren'i birlikte besledi. Özkan "Yaren leyleğin muhtemelen 11 yıl boyunca, ilk kez kar görmesine şahitlik ediyoruz" dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Türkiye'yi 'Avrupa Leylek Köyleri' ağında temsil eden tek köy olan Eskikaraağaç'ta yaşayan balıkçı Adem Yılmaz'ın misafiri oldu. Ziyaret sırasında Yaren leylek de bir kez daha Yılmaz'ın bahçesine geldi. Belediye Başkanı Ali Özkan ile Adem Yılmaz, Yaren'i birlikte besledi.

'YAREN LEYLEK İLK KEZ KAR GÖRDÜ'

Yaren'in ilk kez kar ile tanıştığını söyleyen Belediye Başkanı Özkan "Yaren leyleğin muhtemelen 11 yıl boyunca, ilk kez kar görmesine şahitlik ediyoruz. Adem amcamız normalde Yaren'i her gün kayıkta besliyordu. Ancak hava durumu kötü olunca Yaren leylek, Adem amcamızı evinde ziyaret ediyor. Adem amcamızı tebrik ediyoruz; kedileriyle, leyleğiyle yakından ilgileniyor. Eskikaraağaç'ta La Fontaine masalları gibi bir hikaye oluştu. Bu dostluk, herkesin gönlüne taht kurdu" diye konuştu. Balıkçı Adem Yılmaz da leyleği karlı hava koşullarında korumak ve aç bırakmamak için elinden geleni yapacağını belirterek "Onu kayıkta da evimde de besliyorum" dedi.

'YAREN LEYLEK VE ADEM AMCA' HİKAYESİ

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in ortaya çıkardığı 'Yaren Leylek ve Adem Amca' hikayesi, 2019 yılında yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alındı. Film, Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel Ödülü'nü kazandı. Öte yandan Karacabey Belediyesi, Yaren leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile seyredilebilmesi için 'www.yarenleylek.com' sitesini devreye aldı. Böylece Yaren leylek, kendisini merak edenlerce de ilgiyle takip edilmeye başlandı.

YAREN LEYLEK KARLA TANIŞTI; BU KEZ KENDİSİNİ BELEDİYE BAŞKANI BESLEDİ
YAREN LEYLEK KARLA TANIŞTI; BU KEZ KENDİSİNİ BELEDİYE BAŞKANI BESLEDİ
YAREN LEYLEK KARLA TANIŞTI; BU KEZ KENDİSİNİ BELEDİYE BAŞKANI BESLEDİ

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'Yaren' leylek karlı havada balıkçı Adem Yılmaz'ın evine misafir oldu 'Yaren' leylek karlı havada balıkçı Adem Yılmaz'ın evine misafir oldu Yaren Leylek karla tanıştı, soluğu dostunun yanında aldı Yaren Leylek karla tanıştı, soluğu dostunun yanında aldı

Ali Özkan, Karacabey, Yaren, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YAREN LEYLEK KARLA TANIŞTI; BU KEZ KENDİSİNİ BELEDİYE BAŞKANI BESLEDİ - Son Dakika


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