Yaren Leylek karla tanıştı, soluğu dostunun yanında aldı - Son Dakika
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Yaren Leylek karla tanıştı, soluğu dostunun yanında aldı

11.03.2022 10:12
Yaren Leylek karla tanıştı, soluğu dostunun yanında aldı

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı Yaren Leylek'in yaşadığı Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Köyü'nü de beyaza bürüdü.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı Yaren Leylek'in yaşadığı Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Köyü'nü de beyaza bürüdü. aracabey Belediye Başkanı Ali Özkan, etkisini gösteren kar yağışı sonrası Eskikaraağaç Leylek Köyünde Balıkçı Adem Yılmaz'ın misafiri oldu. Ziyaret sırasında Yaren Leylek de Yılmaz'ın bahçesinde yerini alınca, yürek ısıtan görüntüler ortaya çıktı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kar yağışı ile birlikte Eskikaraağaç Leylek Köyünde Balıkçı Adem Yılmaz ile evinin bahçesinde bir araya geldi.

Ziyaret sırasında Yaren Leylek de bahçeye konunca, Balıkçı Adem Yılmaz ve Belediye Başkanı Ali Özkan leyleği birlikte beslediler.

HERKESİN GÖNLÜNE TAHT KURAN DOSTLUK

Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, "Yaren Leyleğin muhtemelen 11 yıl boyunca ilk kez kar görmesine şahitlik ediyoruz. Normalde Yaren'i her gün kayıkta besliyordu Adem Amca'mız ancak hava durumu kötü olunca şimdi Yaren Leylek, Adem Amca'mızı evinde ziyaret ediyor. Adem Amca'mızı tebrik ediyoruz; kedileriyle, leyleğiyle yakından ilgileniyor. La Fontaine masalları gibi bir hikaye oluştu Eskikaraağaç'ta. Bu dostluk, herkesin gönlüne taht kurdu" dedi.

Balıkçı Adem Yılmaz da leyleği karlı hava koşullarında korumak ve aç bırakmamak için elinden geleni yapacağını söyleyerek, "Ben onu kayıkta da evimde de besliyorum" dedi.

(Alper Tüydeş/İHA)

Yaren Leylek karla tanıştı, soluğu dostunun yanında aldı
Yaren Leylek karla tanıştı, soluğu dostunun yanında aldı

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Kaynak: İHA

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