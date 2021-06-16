Yaren leylek yavrularını doludan korumak için kendini siper etti - Son Dakika

Yaren leylek yavrularını doludan korumak için kendini siper etti

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Uluabat Mahallesinde bir balıkçı ile kurduğu dostlukla adından sıkça söz ettiren Yaren Leylek bu kez yağmur ve dolu yağışı sırasında yavrularını korumak için sarf etti çaba ile yürekleri fethetti. Leyleğin yağmur başlamadan hemen önce yavrularını korumaya geçmesi ve ayakları ile onlara dokunarak uyarması dikkatlerden kaçmadı.

O anları sosyal medyada paylaşan Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Aniden bastıran yağmurun şiddetini tam zamanında fark ederek korumaya geçen cefalı Yaren Leylek. Sağanak bir anda doluya çevirince bu kez yavrularını korumak için kendini siper ediyor. Yavruların hepsi sapa sağlam. Ebeveynleri de öyle. Bu izlediğiniz doğada baş ettikleri türlü zorluklardan yalnızca biri ve görüyorsunuz ne kadar zorlanıyorlar. Ayrıca şu yuvadan yavru atma meselesi yüzünden leyleklere cani gözüyle bakan güruh burada mı?" ifadeleriyle paylaştı.

Görüntülerde yağmurun başlamasına saniyeler varken Yaren Leylek yavrularını korumak için hareketleniyor. Bu esnada ayaklarıyla tüm yavrulara dokunan Yaren Leylek daha sonra hızlanacak yağmurdan yavrularını korumak için kanatlarıyla onları kapatıyor. Kısa sürede şiddetli yağış doluya dönünce leylek bu kez kendini adeta yavrularına karşı siper ediyor. Sosyal Medyada görüntüler büyük ses getirirken leyleklerin cefası ise kullanıcıların yorumlarında sıkça dile geldi.

Bursa'nın Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç'ta balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla gönülleri feth eden ve her yıl bahar göçünden döner dönmez Balıkçı Adem Yılmaz ile göle balık tutmaya çıkan Yaren Leylek'in yuvası 2 yıldır Karacabey Belediyesi tarafından kurulan kamera ile 7/24 izleniyordu. Canlı yayın ayrıca Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri vatandaşlara tarafından da ücretsiz olarak www.yarenleylek.com ve www.storkyaren.com adreslerinden izlenebiliyor.Belediye Başkanı Ali Özkan bu yıl Yaren Leylek'in yavrularına verici takarak muhtemel göç rotalarını ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.