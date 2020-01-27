Yaren Türkiye rekorunun yeni ismi - Son Dakika
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Yaren Türkiye rekorunun yeni ismi

6 saat önce

Tokatlı atlet Yaren Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen Komple Atlet Finalleri U18 Pentatlon Yarışmasında Türkiye Rekoru kırarak adını tarihe yazdırdı.

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Tokatlı atlet Yaren Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen Komple Atlet Finalleri U18 Pentatlon Yarışmasında Türkiye Rekoru kırarak adını tarihe yazdırdı.


Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Komple Atlet'in final kademesinde U18 pentatlon yarışmasında Tokat'ı temsil eden sporcumuz Yaren Yıldırım toplamda elde ettii 3535 puanla Türkiye Rekoru kırdı. 60 metre engellide 8.79'luk komple atlet rekoru ile başladığı yarışmada yüksekte 1.53, güllede 12.10, uzunda 5.17 yapan genç sporcu, 800 metrede de 2: 33.31'lik dereceye adını yazdırıp Türkiye Rekorunun sahibi oldu. Elde ettiği başarıyla Milli Atlet Yaren Yıldırım, daha önceden Zeynep Çaylak'a ait olan 3435 puanlık rekoruna tam 100 puan ekleyerek yeni rekorun sahibi oldu. İki kademe toplamında 6889 puan yapan Yaren Yıldırım, Komple Atlet Ligi'nin de şampiyonluk kupasını kaldıran isim oldu. Yıldırım 22-23 Şubat 2020 tarihlerinde Bulgaristan'da yapılacak Uluslararası Şampiyonada ülkemizi temsil edecek. - TOKAT

İstanbul, Türkiye, Tokat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:26 Kaynak: İHA
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