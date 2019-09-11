Son Dakika Haberleri: Yarenlik çekirdeği pazarda yerini aldı
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Yarenlik çekirdeği pazarda yerini aldı

1 saat önce

Erzurum'un Oltu ve çevre ilçelerinde yetişen, bölgede ismi Yarenlik şımışgası olarak bilinen ayçiçeği çekirdeği pazarda yerini aldı.

Yarenlik çekirdeği pazarda yerini aldı, System.String[]

Erzurum'un Oltu ve çevre ilçelerinde yetişen, bölgede ismi Yarenlik şımışgası olarak bilinen ayçiçeği çekirdeği pazarda yerini aldı.


Oltu halk pazarında 2 lira ile 4 lira arasında satılmaya başlayan Yarenlik çekirdeğinin hikayesini anlatan Oltulu Murat Aydın, "Genelde dört beş kafadar alarak bir kenarda oturup hem muhabbet ederler hem de çekirdeğin bir köşesinden yemeye başlarlar. Çekirdek bitinceye kadar muhabbete devam ederler o yüzden bölge halkı çekirdeğin ismine yarenlik şımışgası der. Bölge halkının açık havada semaver çayla şımışgayı sıkça yerler" diye konuştu. - ERZURUM

Murat Aydın, Erzurum, Oltu, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:22 Kaynak: İHA
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