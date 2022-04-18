Yargı 29. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika
Üye Girişi

Yargı 29. Bölüm 2. Fragman

18.04.2022 09:43

Bu dizi ve çok daha fazlası puhutv'de › https://puhutv.com/yargi-detay'utm_medium=referral&utm_source=youtube&utm_campaign=yargi&utm_content=detayYargı'ya Abone Olmak İçin › https://bit.ly/yargi-dd-subCeylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır.

Bu dizi ve çok daha fazlası puhutv'de › https://puhutv.com/yargi-detay'utm_medium=referral&utm_source=youtube&utm_campaign=yargi&utm_content=detay

Yargı'ya Abone Olmak İçin › https://bit.ly/yargi-dd-sub

Ceylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır. Bir müvekkiliyle ilgili yine illegal yoldan bilgi alabilmek için savcı Ilgaz'ın karşısına çıkar. Ancak Ilgaz'ın, Ceylin'in tam aksine, mesleki etik konusunda katı kuralları vardır, bu yüzden de kariyerinde çok başarılı ve sözü dinlenen bir savcıdır.

Ilgaz kardeşi Çınar'ın katil olmakla suçlandığı bir cinayet vakasıyla karşılaşınca; ilk defa kendi kurallarını yıkar. Ceylin'den kardeşini savunmasını ister. Bu noktadan sonra işler ikisinin de tahmin edemeyeceği bir yola girer. Ilgaz ve Ceylin; Çınar'ın aklanması için çalışırken, kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde ulacaklardır.

Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

İdari Yapımcı: Suzan Güverte

Yönetmen: Ali Bilgin

2. Yönetmen: Beste Sultan Kasapoğulları

Senaryo: Sema Ergenekon

Müzik: Toygar Işıklı

OYUNCULAR

Ceylin: Pınar Deniz

Ilgaz: Kaan Urgancıoğlu

Metin: Hüseyin Avni Danyal

Eren: Uğur Arslan

İnci: Ece Yüksel

Engin: Onur Durmaz

Yekta: Uğur Polat

Pars: Mehmet Yılmaz Ak

Çınar: Arda Anarat

Defne: Beren Nur Karadiş

Gül: Zeyno Eracar

Parla: Zeynep Atılgan

Aylin: Pınar Çağlar Gençtürk

Zafer: Ali Seçkiner Alıcı

Makbule: Özlem Çakar

Osman: Onur Özaydın

Neva: Başak Gümülcinelioğlu

#Yargı

Yargı 29. Bölüm 2. Fragman

YORUMLAR
500

Yönetmen, Savcı, Çınar, Yargı, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Yargı 29. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika


Son Dakika
10:06 Bursa'da işçi sevisi alev aldı, yolcular canını zor kurtardı!
09:58 Mariupol'de son durum: Rusya, dün Ukrayna askerlerinin teslim olması için 7 saatlik süre tanımıştı, 400 kişilik grup hala direniyor
09:57 İsveç'te yakılan Kuran-ı Kerim ortalığı karıştırdı! Müslümanlar sokağa indi
09:43 Çocuğunun sırtına ismini yazan anne konuştu: Ölmekten değil, çocuğumun sahipsiz kalmasından korktum
09:41 Rezidanstaki işkenceden dehşete düşüren ayrıntılar! Makasla iç çamaşırları kesilmiş
09:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar programında Hülya Avşar 'fotoğrafçılık' yaptı, Emine Erdoğan poz verdi
09:16 Perinçek ve Ümit Özdağ arasındaki mülteci gerilimi şiddetleniyor: "Bugün başlıyoruz, seslerini keseceğiz" sözüne cevap gecikmedi
08:53 ABD'de ırkçı saldırı! Bir Türk vatandaşı göğsünden bıçaklandı!
08:49 Adı Sevgi son bölümüyle dün akşam yayınlandı! Elif için Sarpça'daki hayat kabusa dönüyor
08:40 Hadise'den şaşırtan paylaşım! Müstakbel görümcesinin doğum gününü bu fotoğrafla kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 10:17:24. #1.11#
SON DAKİKA: Yargı 29. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement