Yargı 30. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika
Üye Girişi

Yargı 30. Bölüm 2. Fragman

25.04.2022 08:43

Ceylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır.

Ceylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır. Bir müvekkiliyle ilgili yine illegal yoldan bilgi alabilmek için savcı Ilgaz'ın karşısına çıkar. Ancak Ilgaz'ın, Ceylin'in tam aksine, mesleki etik konusunda katı kuralları vardır, bu yüzden de kariyerinde çok başarılı ve sözü dinlenen bir savcıdır.

Ilgaz kardeşi Çınar'ın katil olmakla suçlandığı bir cinayet vakasıyla karşılaşınca; ilk defa kendi kurallarını yıkar. Ceylin'den kardeşini savunmasını ister. Bu noktadan sonra işler ikisinin de tahmin edemeyeceği bir yola girer. Ilgaz ve Ceylin; Çınar'ın aklanması için çalışırken, kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde ulacaklardır.

Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

İdari Yapımcı: Suzan Güverte

Yönetmen: Ali Bilgin

2. Yönetmen: Beste Sultan Kasapoğulları

Senaryo: Sema Ergenekon

Müzik: Toygar Işıklı

OYUNCULAR

Ceylin: Pınar Deniz

Ilgaz: Kaan Urgancıoğlu

Metin: Hüseyin Avni Danyal

Eren: Uğur Arslan

İnci: Ece Yüksel

Engin: Onur Durmaz

Yekta: Uğur Polat

Pars: Mehmet Yılmaz Ak

Çınar: Arda Anarat

Defne: Beren Nur Karadiş

Gül: Zeyno Eracar

Parla: Zeynep Atılgan

Aylin: Pınar Çağlar Gençtürk

Zafer: Ali Seçkiner Alıcı

Makbule: Özlem Çakar

Osman: Onur Özaydın

Neva: Başak Gümülcinelioğlu

#Yargı

YORUMLAR
500
Üç Kuruş 24. Bölüm Fragman Üç Kuruş 24. Bölüm Fragman Sakaryaspor, Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi Sakaryaspor, Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi

Cinayet, Savcı, Çınar, Yargı, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Yargı 30. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika


Son Dakika
08:41 Güncel döviz fiyatları! 25 Nisan'da dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:38 Araba almak isteyenlere kötü haber! Mayıs ayında yüzde 25 zam geliyor
08:22 25 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:22 ABD medyası duyurdu: Yaptırımlarda sıra Putin'in gizli sevgilisinde
08:12 25 Nisan Pazartesi günü hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları artıyor
08:04 Seren Serengil'den Hadise'ye Reza Zarrablı örf-adet yorumu
08:01 Sağlıkçılara saldırı, polisin silahıyla ateş açtı! Hastane savaş alanına döndü
08:00 6'lımasa cumhurbaşkanı adayını tanımladı: Uzlaşmacı, özgürlükçü, ahlaklı, liyakat sahibi
07:58 Milyonların gözü bu toplantıda: Bayram tatili 9 gün olacak mı?
00:46 Adana Demirspor-Trabzonspor karşılaşmasının hakeminden tartışmalı penaltı hakkında gündem olan itiraf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 08:51:21. #1.12#
SON DAKİKA: Yargı 30. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement