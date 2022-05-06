Yargı 31. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika
Üye Girişi

Yargı 31. Bölüm 2. Fragman

06.05.2022 10:56

Ceylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır.

Ceylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır. Bir müvekkiliyle ilgili yine illegal yoldan bilgi alabilmek için savcı Ilgaz'ın karşısına çıkar. Ancak Ilgaz'ın, Ceylin'in tam aksine, mesleki etik konusunda katı kuralları vardır, bu yüzden de kariyerinde çok başarılı ve sözü dinlenen bir savcıdır.

Ilgaz kardeşi Çınar'ın katil olmakla suçlandığı bir cinayet vakasıyla karşılaşınca; ilk defa kendi kurallarını yıkar. Ceylin'den kardeşini savunmasını ister. Bu noktadan sonra işler ikisinin de tahmin edemeyeceği bir yola girer. Ilgaz ve Ceylin; Çınar'ın aklanması için çalışırken, kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde ulacaklardır.

Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

İdari Yapımcı: Suzan Güverte

Yönetmen: Ali Bilgin

2. Yönetmen: Beste Sultan Kasapoğulları

Senaryo: Sema Ergenekon

Müzik: Toygar Işıklı

OYUNCULAR

Ceylin: Pınar Deniz

Ilgaz: Kaan Urgancıoğlu

Metin: Hüseyin Avni Danyal

Eren: Uğur Arslan

İnci: Ece Yüksel

Engin: Onur Durmaz

Yekta: Uğur Polat

Pars: Mehmet Yılmaz Ak

Çınar: Arda Anarat

Defne: Beren Nur Karadiş

Gül: Zeyno Eracar

Parla: Zeynep Atılgan

Aylin: Pınar Çağlar Gençtürk

Zafer: Ali Seçkiner Alıcı

Makbule: Özlem Çakar

Osman: Onur Özaydın

Neva: Başak Gümülcinelioğlu

#Yargı

YORUMLAR
500
Yaşlı kocasının şiddetinden ve kıskançlığından bıkan Meksikalı genç anne, 4 çocuğunu öldürdü: Kendi canına da kıyacaktı Yaşlı kocasının şiddetinden ve kıskançlığından bıkan Meksikalı genç anne, 4 çocuğunu öldürdü: Kendi canına da kıyacaktı Esenler'de Asiye'yi sokak ortasında öldüren katilin arkadaşı anlattı: Cinayet sonrası geldi, 'karnım aç' dedi Esenler'de Asiye'yi sokak ortasında öldüren katilin arkadaşı anlattı: Cinayet sonrası geldi, 'karnım aç' dedi Başkentte silahla öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı Başkentte silahla öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı

Cinayet, Savcı, Çınar, Yargı, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Yargı 31. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika


Son Dakika
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
16:23 Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi: Asgari ücret 6500 lira olmalı
16:22 Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi: Durumu ciddi
16:18 Kazı Kazan talihlisi, başta almaktan vazgeçtiği kuponla 1 milyon lira kazandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 17:38:27. #1.13#
SON DAKİKA: Yargı 31. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement