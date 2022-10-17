Ceylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır. Bir müvekkiliyle ilgili yine illegal yoldan bilgi alabilmek için savcı Ilgaz'ın karşısına çıkar. Ancak Ilgaz'ın, Ceylin'in tam aksine, mesleki etik konusunda katı kuralları vardır, bu yüzden de kariyerinde çok başarılı ve sözü dinlenen bir savcıdır.
Ilgaz kardeşi Çınar'ın katil olmakla suçlandığı bir cinayet vakasıyla karşılaşınca; ilk defa kendi kurallarını yıkar. Ceylin'den kardeşini savunmasını ister. Bu noktadan sonra işler ikisinin de tahmin edemeyeceği bir yola girer. Ilgaz ve Ceylin; Çınar'ın aklanması için çalışırken, kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde ulacaklardır.
Yapım: Ay Yapım
Yapımcı: Kerem Çatay
İdari Yapımcı: Suzan Güverte
Yönetmen: Ali Bilgin
2. Yönetmen: Beste Sultan Kasapoğulları
Senaryo: Sema Ergenekon
Müzik: Toygar Işıklı
OYUNCULAR
Ceylin: Pınar Deniz
Ilgaz: Kaan Urgancıoğlu
Metin: Hüseyin Avni Danyal
Eren: Uğur Arslan
İnci: Ece Yüksel
Engin: Onur Durmaz
Yekta: Uğur Polat
Pars: Mehmet Yılmaz Ak
Çınar: Arda Anarat
Defne: Beren Nur Karadiş
Gül: Zeyno Eracar
Parla: Zeynep Atılgan
Aylin: Pınar Çağlar Gençtürk
Zafer: Ali Seçkiner Alıcı
Makbule: Özlem Çakar
Osman: Onur Özaydın
Neva: Başak Gümülcinelioğlu
#Yargı
Son Dakika › TV › Yargı 40. Bölüm Fragman - Son Dakika