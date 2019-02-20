Yargı Alanında Düzenlemeler İçeren Teklif Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerindeki görüşmelerde "yargı bağımsızlığı" ve "yargıya güven" tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerindeki görüşmelerde "yargı bağımsızlığı" ve "yargıya güven" tartışması yaşandı.



İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Türk yargısının içler acısı durumda olduğunu öne sürdü.



Türkiye'nin, dünya adalete güven sıralamasında 113 ülke arasında 101. sırada olduğunu dile getiren Bahşi, "İktidar, Türk yargısını son 17 yıldır arka bahçesi haline getirmek için çabalamış ve gelinen noktada bunu becermiştir. Başta Ergenekon kumpasları ve 15 Temmuz sonrasında yaşananlar Türk yargısını bitirmiştir." diye konuştu.



MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, adalete duyulan güvenin ciddi hasar aldığını ancak bunun son 4 yılda meydana gelen bir problem olmadığını belirtti.



Adalet duygusunun nasıl incindiğinin, adalete duyulan güvenin nasıl sarsıldığının tam anlamıyla teşhis edilmesi için 15 Temmuz 2016 hatta 2014 öncesine bakılması gerektiğini belirten Bulut, şunları söyledi:



"Üzerine hakim ve savcı cübbesi geçirmiş, Fetullahçı ideolojiyi benimsemiş, Amerikan beslemesi bazı terörist artıklarının yargı içinde yaptıkları provokasyonlar, üst üste kurdukları kumpaslar, birbiri ardına düzenledikleri itibar suikastleri nedeniyle bu topraklarda yargı teşkilatına ve adalet mekanizmasına duyulan güven gerçekten sarsılmıştır ancak 15 Temmuz sonrasında yargı teşkilatımızın mücadelesi, bu itibar suikastçilerine karşı devletin itibarı ve kudreti, milletin birliği ve dirliğinin yeniden tesis edilmesi mücadelesidir. Hiç kimsenin bu 4 yıllık mücadele sonrasında geriye dönerek, yargı teşkilatımızı hedef alarak moral ve motivasyonunu bozmaya, hırpalamaya hakkı yoktur."



HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Seçimler yaklaşıkça HDP, günde 5 vakit namaz gibi birilerinin ağzından düşmüyor." dedi.



HDP'nin açıkça hedef alındığını savunan Beştaş, "İçişleri Bakanı, HDP'den sorumlu İçişleri Bakanı adeta. Gündeminde başka bir şey yok. HDP'yi tanımıyormuş. Sen kimsin bizi tanımıyorsun? Biz milletvekiliyiz, sen bizi milletvekili yapmadın. Biz halkın oylarıyla milletvekili seçildik. Hukuka bağlıysanız bir milletvekiline 'terörist' diyemezsiniz. İktidar olmanın nimetlerini bir partiyi yok etmek için kullanıyorsunuz." diye konuştu.



"Milletvekili olmak terörle teması kesmiyor"



Söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Sürekli 'Ortada hiçbir şey yokken terörle itham ediliyoruz' diyorsunuz ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bile Demirtaş'la alakalı verdiği kararda tutuklamayı makul görüyor." dedi.



Zengin, HDP'nin terörden ari bir parti olmasını istediklerini belirtti.



Hendek ve çukur olaylarını hatırlatan Zengin, "İnsanlar size 24 Haziran seçimlerinde bir anlamda fırsat verdiler ama geldiğimiz noktada verilen bu güven terörle iş birliği noktasına geldi. Eğer siz milletin yanında duracaksanız, terörden uzak duracaksanız, bizim buna hiçbir itirazımız yok. Türkiye demokrasisi adına bundan memnuniyet duyarız ama bir karar veremediğinizi görüyoruz. İnsanımız için de beka meselesi öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.



"Yargı bağımsız değil"



CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yargının bağımsız olmadığını öne sürdü.



Dünyanın en iyi yasaları da yapılsa Türkiye'de yargıya güvenin yüzde 25 seviyesinin üzerine çıkmayacağını savunan Emre, "Samimi olarak yargı bağımsızlığını savunuyorsanız ki bu hep söylenir 'İktidardayken kimse dinlemez, başına gelince ah eder.' Sürekli hakim olmaya çalıştığınız yargı böyle bir şey değildir. Sizin getirdiğiniz insanlar dahi gün gelir, iktidarda olmadığınız zaman sizi dinlemez." değerlendirmesinde bulundu.



İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, adaletin, insanlık açısından değerlerin en yücesi olduğunu söyledi.



Adalet sisteminde "hercümerç" hali yaşandığını ifade eden Ergun, "Adalet sistemimizin üzerinde sürdürülmesi mümkün olmayan bir iş yükü birikmiş durumdadır. En basit davalar bile sürdürülmesi mümkün olmayan bu iş yükü nedeniyle yıllarca neticelenememektedir." dedi.



Ergun, Türkiye'de hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi gerekirken, yargı bağımsızlığının ortadan kaldırıldığı sürecin yaşandığını, yargının yalnızca siyasallaşmadığını, siyasi iradeye tabi hale getirildiğini ileri sürdü.



AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı da yargı sisteminin en önemli sorunlarından birinin, yüksek mahkemelerle ilk derece mahkemelerindeki iş yükünün fazlalığı olduğunu belirtti.



Samancı, bu durumun yargılama sürelerinin uzamasına yol açtığını, bu nedenle kararların makul sürede verilemediğini kaydetti.



Teklifin maddelerinin görüşülmesine devam ediliyor.

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