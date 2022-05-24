Yargı, Maaşı Kesilen Profesörü Üçüncü Kez Haklı Buldu - Son Dakika
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Yargı, Maaşı Kesilen Profesörü Üçüncü Kez Haklı Buldu

24.05.2022 17:48
Yargı, Maaşı Kesilen Profesörü Üçüncü Kez Haklı Buldu

İzmir 3. İdare Mahkemesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Fakültesi binasının taşınmasına karşı çıktığı için fakültenin bölüm başkanlığı görevinden alınmasını sosyal medya paylaşımlarıyla eleştirdiği gerekçesiyle disiplin cezası verilen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Semih Çelenk'i haklı buldu. Mahkeme, DEÜ Rektörlüğü'nün Prof. Dr. Çelenk hakkında verdiği disiplin cezasını üçüncü kez iptal etti, maaşından kesilen tutarların iadesine hükmetti.

KERİM UĞUR

İzmir 3. İdare Mahkemesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Fakültesi binasının taşınmasına karşı çıktığı için fakültenin bölüm başkanlığı görevinden alınmasını sosyal medya paylaşımlarıyla eleştirdiği gerekçesiyle disiplin cezası verilen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Semih Çelenk'i haklı buldu. Mahkeme, DEÜ Rektörlüğü'nün Prof. Dr. Çelenk hakkında verdiği disiplin cezasını üçüncü kez iptal etti, maaşından kesilen tutarların iadesine hükmetti.

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2019 yılında Buca Tınaztepe'ye taşınması kararlaştırılmıştı. DEÜ Rektörlüğü'nün aldığı bu karar, çok sayıdaki öğretim üyesi ve öğrenci tarafından protesto edilmişti.

Taşınma kararına karşı çıkan ve öğrencilerin protestolarına destek veren öğretim üyelerinden Prof. Dr. Semih Çelenk ise okul yönetimi tarafından "görülen lüzum üzerine" denilerek "Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanlığı" görevinden alınmıştı.

Prof. Dr. Çelenk'in "görevden alma" kararına karşı sosyal medyadan tepki göstermesi üzerine, okul yönetimi bu kez disiplin cezası verme yoluna gitmişti. Çelenk'e maaştan kesme cezası verilmişti.

Çelenk bunun üzerine "görevden alma" ve "maaş kesme" cezalarına karşı ayrı ayrı dava açtı. Görevden almaya ilişkin dava sürerken, maaş kesmeye yönelik disiplin cezası konusunda mahkemeden iptal kararı çıktı. Mahkeme, disiplin cezasıyla ilgili üst üste iki davada da iptal kararı verip Çelenk'in maaşından kesilen tutarın ödenmesine hükmetti.

Ancak, DEÜ Rektörlüğü Prof. Dr. Çelenk'in maaşından bir kez daha kesintiye gitti. Üçüncü kez mahkemeye başvuran Prof. Dr. Çelenk, bu kararı da iptal ettirdi.

En son iptal kararını veren İzmir 3. İdare Mahkemesi, daha önceki başvurularda olduğu gibi Prof. Dr. Semih Çelenk'in maaşından kesilen tutarın iadesine hükmetti.

Prof.Dr. Çelenk, karar sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkımda üniversite yönetimi tarafından üç yılda üç kez verilen sosyal medya konulu aynı disiplin cezası idari mahkeme tarafından üçüncü kez iptal edildi. Bu aynı zamanda eleştirinin, fikir beyan etmenin, alaycı bir üslup da kullanılsa bir 'disiplin suçu' olamayacağı kararıdır" dedi.

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Kaynak: ANKA

Semih Çelenk, Mahkeme, Çelenk, Medya, Güncel, Son Dakika

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