Son Dakika Haberleri: Yargı Mensuplarından Rektör Çomaklı'ya ziyaret
Son Dakika Güncel Yargı Mensuplarından Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Yargı Mensuplarından Rektör Çomaklı'ya ziyaret

1 saat önce

Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Osman Nuri Nayman ve 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yakup Taşlıova, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Yargı Mensuplarından Rektör Çomaklı'ya ziyaret, System.String[]

Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Osman Nuri Nayman ve 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yakup Taşlıova, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.


Rektör Çomaklı ile makamında bir araya gelen Osman Nuri Nayman ve Yakup Taşlıova, çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulundular. Türkiye'ye insan kaynağı sağlayan en büyük kurumlardan birinin Atatürk Üniversitesi olduğuna vurgu yapan Nayman ve Taşlıova, bu insan kaynağından herkesin yararlanma yoluna gitmesi gerektiğini belirtiler.


Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesinin önemli hukukçular yetiştirdiğini söyleyen konuklar, iyi bir hukukçunun sadece bilgi açısından donanmış olmasının yanında, aynı zamanda vicdan ve merhamet duygularına da sahip olması gerektiğini söylediler.


Konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür eden Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesi ve Hukuk Fakültesi hakkında bilgi verdi. Atatürk Üniversitesinin Erzurum Adliyesi ve Cumhuriyet Başsavcılığıyla çeşitli protokoller dahilinde iş birlikleri içerisinde olduğunu belirten Rektör Çomaklı, özellikle denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü bulunan hükümlüler için düzenlenen programların son derece yararlı olduğunu söyledi.


Hükümlülerin bu sayede hem kendilerine hem de topluma fayda sağladıklarını aktaran Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin bu tarz projeleri daima desteklediğine vurgu yaptı. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Çomaklı, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mesai arkadaşına "taklacı-yalaka" dedi, tazminatsız kovuldu
Fuhuşu anımsatıyor diye Hollanda'nın ismi resmen değişti Yiğit Bulut tartışma yaratan Bahçeli paylaşımını kimin sildirdiğini açıkladı BM'den olası Suriye operasyonu açıklaması: Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 17:03:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yargı Mensuplarından Rektör Çomaklı'ya ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]