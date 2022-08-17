Yargı ne zaman başlayacak? Yargı yeni sezon ne zaman? - Son Dakika
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Yargı ne zaman başlayacak? Yargı yeni sezon ne zaman?

17.08.2022 22:35
Yargı ne zaman başlayacak? Yargı yeni sezon ne zaman?

Pınar Deniz'in avukat Ceylin'e Kaan Urgancıoğlu'nun ise Ilgaz'a hayat verdiği dizinin ne zaman başlayacağı merak edildi. Yargı dizisinin hayranları tarafından, "Yargı ne zaman başlayacak? Yargı yeni sezon ne zaman?" soruları gündeme taşındı. Peki, Yargı ne zaman başlayacak? Yargı yeni sezon ne zaman? Yargı dizisinin konusu nedir?

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Yargı dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Yargı ne zaman başlayacak? Yargı yeni sezon ne zaman? Yargı dizisinin konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

YARGI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun olduğu Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, 29 Mayıs Pazar günü sezon finali yapmıştı.

Yargı dizisi yapımcısı Ay Yapım 2. sezon için sözleşme imzaladığı oyunculara yeni sezon tanıtımı çekimleri için 20 Ağustos 2022 cumartesi günü sete çıkmaya hazırlanmaları yönünde mesaj attı. Ekip 20 Ağustos 2022 de sete çıkacak ve 18 eylül 2022 de yeni sezona başlayacak.

Sezon finalinde pek çok soru işaretlerini izleyicilerin kafasında bırakan dizi, 18 Eylül Pazar günü yeninden başlayacak.

YARGI SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Yargı'da altı aylık bir zaman atlamasının gerçekleştiği bölümde Ceylin'in üstü başı kan içinde ve kanlı bir bıçakla eve gelmesinin ardından Eren'in öfkeyle Ceylin'in kapısını çaldı. Eren, Ceylin'i tutukladığını söyler, kelepçeyi taktığı gibi arabaya bindirir ve karakola götürür. Bu esnada Ceylin'in ne yaptığını izleyici anlayamaz.

Ancak daha sonra Eren, izleyicilerin merak ettiği o soruyu sorar. "Ilgaz Kaya'yı neden öldürdün?" bu esnada Ceylin, sadece Eren'in yüzüne bakar. Heyecanlı bir sezon finali yapan Yargı, arkasında pek çok soru bırakarak ekranlardan ayrıldı. Şimdi ise Yargı yeni sezon tarihi araştırılıyor.

YARGI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

YARGI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Yargı dizisi oyuncuları arasında Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Nergis Öztürk, Pınar Çağlar Gençtürk, Cezmi Baskın, Ayşenil Şamlıoğlu, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

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