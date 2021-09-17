Yargı'nın ilk bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı…

Bir cinayet vakasının buluşturduğu Savcı Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ile Avukat Ceylin'in (Pınar Deniz) ters köşelerle dolu hikayesini ekranlara taşıyacak 'Yargı', 19 Eylül Pazar akşamı Kanal D'de başlıyor. Heyecanla beklenen dizinin yayınına günler kala ilk bölümünden ön izleme sahnesi seyirciyle buluştu. İdealist Savcı Ilgaz ile sınır tanımayan Avukat Ceylin'in tartışmasından kesitlerin seyirciyle buluştuğu sahne izleyenlere aynı zamanda zıt karakterlere sahip ikilinin çekişmeli ilişkisinden de ipuçları veriyor.

Sema Ergenekon'un kaleminin Ali Bilgin'in rejisiyle buluştuğu 'Yargı'nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Arslan, Onur Durmaz, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

"Aileden birine ait utanç, ömür boyu gölgen olur!" sözünden yola çıkan 'Yargı', 19 Eylül Pazar akşamı ilk bölümüyle Kanal D'de!