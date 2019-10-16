Yargı paketi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 2. bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, "Ekmek, aş, su bulmak, temele taş bulmak gecikebilir, devlete baş bulmak gecikebilir; adalet gecikmez, tez verilmelidir." dedi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, son 10-12 yıldır özellikle "Ergenekon" ve "Balyoz" operasyonlarıyla "yargı reformu" konusu ve kavramının, kamuoyunda daha sık dile getirildiğini anımsattı.

Adalet kavramı, yargı reformu tartışılırken bazı kesimlerin, bu pakete karşı çıkmak adı altında, Türk milletinin huzuruna musallat olmuş çetelere can suyu olmaya çalıştığını belirten Bulut, "Hiç kimsenin bu kavramları bahane, vasıta yaparak Türk milletinin birlik ve beraberliğine musallat olmuş çetelerin reklamını yapmaya hakkı olmadığı gibi, bugün sınır ötesinde operasyonda olan şerefli Türk ordusunu da yerden yere vurmaya hakkı yoktur." diye konuştu.

Bulut, teröre bulaşmış odaklar ile Kürt kökenli kardeşlerinin asla, hiçbir zaman bir araya gelmediğini, Türklerin tarihin hiçbir döneminde kardeş kabul ettikleri Kürtlerin katili olmadığını söyledi. Bulut, tarih sahnesinde Kürtlerin bir katili aranıyorsa bölücü başına bakılması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasaya göre ordunun başkomutanı olduğuna işaret eden Bulut, "Biz onun başkomutanlığından rahatsız değiliz. Ordumuzun ve başkomutanımızın sonuna kadar yanındayız. Bu zaferin paydaşı olmasından da zinhar rahatsızlık duymayız." dedi.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, yargının temel probleminin, talimatlı yargı sorunu olduğunu öne sürdü.

Meselelerinin, Türkiye'de bağımsız ve tarafsız bir yargı yaratmak olduğunu ifade eden Tezcan, bunun için de binaya çatıdan başlanılamayacağını söyledi.

Tezcan, şöyle devam etti:

"Temelden başlayacağız, bunun yolu da geleceğiz bir araya, yargıyı bağımsız kılmak için anayasayı elimize alacağız. Hakimler ve Savcılar Kurulu başta olmak üzere yüksek yargı organları için, hakimler ve savcıların teminatı için, bağımsız yargı için ne gerekiyorsa yapacağız. Bunu yapmadan atacağımız her adım lafügüzaftır. Yargıda icat çıkarmayı bırakın, yargıyı rahat bırakın yeter. Değil bir tane, 80 tane de böyle paket getirseniz Türkiye'de bozduğunuz yargıyı bu paketlerle düzeltemezsiniz. Paket değil, samimiyet istiyoruz."

-TBMM Başkanvekili Sancar, rahatsızlandı

Bu arada birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, görüşmeler sırasında birleşime 5 dakika ara verdiğini söyledi.

Bu sırada Sancar'ın tansiyon sorunu yaşadığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sancar'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sancar'ın rahatsızlanması nedeniyle birleşimi TBMM Başkanvekili Celal Adan yönetti.