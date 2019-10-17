Yargı paketi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın kendisine, "özel yetiştirilmiş ajan provokatör" dediğini, bu ifadeyi kınadığını belirtti.

Paylan, kendisini yetiştiren ailesinin nefreti değil, sevmeyi öğrettiğini ifade ederek, "MHP Grup Başkanvekili gibi ırkçılar nefretten beslenirler, nefret söylemleri nefret suçlarını doğurur." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, kimsenin şahsıyla bir işinin olmadığını, sözlerinin, tepkisinin; hatibin, hatiplerin kışkırtıcı sözlerine yönelik gösterdiği bir tepki ve itham olduğunu söyledi.

Akçay, "Sevgi diline bakın. Aileden aldığı eğitimle sevgi diline sahip olduğunu ifade ediyor. O sözleri iade etmesi bana yapışmaz ama benim ona söylediklerim bir yafta olarak yapışmıştır." diye konuştu.

-"Keşke bende ilave bilgi olsa da bilgilendirsem"

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde çalışan ev işçisinin, şaibeli bir şekilde yaşamını yitirdiğini ifade ederek, "Nadira Kadirova ile milletvekili, iktidar partisinin milletvekili denk güçler midir? Yani ikisi uzlaşmaya, Nadira'nın ailesiyle uzlaşmaya oturduğu zaman milletvekili, bunlar denk güçler midir? Hayır. Bugüne kadar Nadira Kadirova için bir mahkeme de açılmamıştır." dedi.

Şirin Ünal, söz alarak Pekgözegü'ye yerinden yanıt verdi.

Meclis Genel Kurulunu, evinde yaşanan elim hadiseyle ilgili daha önce bilgilendirdiğini anımsatan Ünal, "Hem ben hem de aile fertlerim polise ve cumhuriyet savcımıza gerekli ifadeleri, parmak izlerimiz dahil her şeyimizi verdik. Şu anda süreç Ankara Cumhuriyet Savcılığının kontrolü altında hukuka uygun bir şekilde devam ediyor. Keşke bende ilave bilgi olsa da ben de sizleri bilgilendirsem. Bu milletvekilimizin şahsıma yönelik yaptığı suçlamaları ve linç girişimini kabul etmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmeler sırasında Danışma Kurulu önerisi getirildi. Kabul edilen öneriyle TBMM Genel Kurulunun 17 Ekim Perşembe günü çalışma kararı kaldırıldı.