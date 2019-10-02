Son Dakika Haberleri: Yargı paketi görüşmeleri başladı (1)
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Yargı paketi görüşmeleri başladı (1)

38 dakika önce

YARGI Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinin görüşmelerine, TBMM Adalet Komisyonu'nda başlandı.

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YARGI Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinin görüşmelerine, TBMM Adalet Komisyonu'nda başlandı.

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti'li Hakkı Köylü başkanlığında toplandı. Komisyonda AK Parti'li milletvekillerinin imzasının olduğu, 39 maddelik yargı paketinin görüşmelerine başlandı. Teklif sahibi AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, yargı paketi hakkında komisyona bilgi verdi. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını hatırlatan Özkaya, teklifin hazırlık aşamasının ise haziran- temmuz ayları olduğunu söyledi.

AK Parti'li Özkaya, "Teklifin hazırlık aşamasında pek çok toplantı yapıldı, taraflarla ve muhalefet partileri ile müzakereler yapıldı. Önemli bir düzenleme. Hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının geliştirilmesi, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması, makul sürede yargılama hakkının gözetilmesi, yargıya güvenin artırılması ve insan odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesi amaçlanıyor" dedi.

Komisyonda, teklifin geneli üzerinde yapılan görüşmeler sürdürülüyor.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:15 Kaynak: DHA
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