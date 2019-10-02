Yargı paketi görüşmeleri başladı (2)

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GÖRÜŞMELER TAMAMLANDIYargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinin görüşmeleri, TBMM Adalet Komisyonu'nda tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:39 Kaynak: DHA
GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI
Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinin görüşmeleri, TBMM Adalet Komisyonu'nda tamamladı. Komisyon toplantısına haftaya kaldığı yerden devam edecek. AK Partili milletvekillerince hazırlanan Yargı Paketi 39 maddeden oluşurken, 15 ayrı kanunda değişiklik öngörüyor.
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