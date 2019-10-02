Son Dakika Haberleri: Yargı paketi görüşmeleri başladı (2)
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Yargı paketi görüşmeleri başladı (2)

7 dakika önce

GÖRÜŞMELER TAMAMLANDIYargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinin görüşmeleri, TBMM Adalet Komisyonu'nda tamamladı.

Yargı paketi görüşmeleri başladı (2), System.String[]

GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI
Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinin görüşmeleri, TBMM Adalet Komisyonu'nda  tamamladı. Komisyon toplantısına haftaya kaldığı yerden devam edecek. AK Partili milletvekillerince hazırlanan Yargı Paketi 39 maddeden oluşurken, 15 ayrı kanunda değişiklik öngörüyor.


Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:39 Kaynak: DHA
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