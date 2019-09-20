Son Dakika Haberleri: Yargı paketine ilişkin detaylar belli oldu
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Yargı paketine ilişkin detaylar belli oldu

41 dakika önce

argı paketine ilişkin detaylar belli oldu.

Yargı paketine ilişkin detaylar belli oldu, System.String[]

argı paketine ilişkin detaylar belli oldu.

15 kanunda değişiklik içeren yargı paketi, 38 maddeden oluşuyor. Paketin birden fazla olacağına ilişkin açıklamalar bulunuyor. Pakette yargılama süresinin kısaltılması öngörülmüyor. Arabuluculuk sisteminin genişletilmesine ilişkin düzenlemeler var. Ceza İnfaz Yasası'nda indirim yapılmıyor.

Avukatlara sınav getiriliyor. 15 yıl görev yapan avukatlara yeşil pasaport verilmesine ilişkin düzenleme var. 15 Temmuz'da yargılanan fakat beraat eden avukatlara aksi bir durum yoksa yeşil pasaport verilebilecek.

İstinaf mahkemelerine ilişkin düzenlemeler var. Çocuk İzleme Merkezlerinin bütün mahkemelerde olması öngörülüyor. İdari yargılama sisteminde sesli ve görüntülü bağlanma imkanı getiriliyor.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:35 Kaynak: İHA
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