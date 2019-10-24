Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
16 dakika önce
Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:59
Tutuklanan HDP'li eski Belediye Başkanı'nın gizli ilişki yaşayan teröristleri yargıladığı iddiası Atama kararları Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de Trump'ın yaptırım açıklamasının ardından dolar düşüşe geçti