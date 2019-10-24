Son Dakika Haberleri: Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
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Yargı reform paketi Resmi Gazete'de

16 dakika önce

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yargı reform paketi Resmi Gazete'de, System.String[]

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ceza Muhakemesi Kanunu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:59 
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