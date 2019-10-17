Son Dakika Haberleri: Yargı reform paketi yasalaştı
Son Dakika Ekonomi Yargı reform paketi yasalaştı

Yargı reform paketi yasalaştı

52 dakika önce

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Yargı reform paketi yasalaştı, System.String[]

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Ceza Muhakemesi Kanunu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:12 
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