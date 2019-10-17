Yargı reform paketi yasalaştı: Ceza dairelerinin temyiz edilebilecek kararlarının kapsamı büyüdü
50 dakika önce
Yargı reform paketi yasalaştı: Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin temyiz edilebilecek kararlarının kapsamı genişletiliyor
Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Bu çerçevede bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin temyiz edilebilecek kararlarının kapsamı genişletiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:27
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