Son Dakika Haberleri: Yargı reform paketi yasalaştı: Ceza dairelerinin temyiz edilebilecek kararlarının kapsamı büyüdü
Son Dakika Dünya Yargı reform paketi yasalaştı: Ceza dairelerinin temyiz edilebilecek kararlarının kapsamı büyüdü

Yargı reform paketi yasalaştı: Ceza dairelerinin temyiz edilebilecek kararlarının kapsamı büyüdü

50 dakika önce

Yargı reform paketi yasalaştı: Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin temyiz edilebilecek kararlarının kapsamı genişletiliyor

Yargı reform paketi yasalaştı: Ceza dairelerinin temyiz edilebilecek kararlarının kapsamı büyüdü, System.String[]

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.


Bu çerçevede bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin temyiz edilebilecek kararlarının kapsamı genişletiliyor.

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Ceza Muhakemesi Kanunu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:27 
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