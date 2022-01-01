Üye Girişi
Türkiye'de Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü sayısı 161'e ulaştı - Son Dakika

Türkiye'de Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü sayısı 161'e ulaştı

01.01.2022 11:36
Türkiye'de Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü sayısı 161'e ulaştı

Adli süreçlerde mağdur haklarının korunmasına yönelik uygulamaların genişletilmesi amacıyla 2021 yılında önemli adımlar atıldı.

Adli süreçlerde mağdur haklarının korunmasına yönelik uygulamaların genişletilmesi amacıyla 2021 yılında önemli adımlar atıldı. Bu kapsamda ülke genelinde hizmet veren Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin sayısı 81 ilde 161'e ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında çıkarılan Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde suç mağdurlarının korunmasına yönelik birçok düzenleme hayata geçirildi. İnsan Hakları Eylem Planı'nda (İHEP) da adli süreçlerde mağdur haklarını güçlendiren hedef ve faaliyetlere işaret edilmişti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de sık sık vurguladığı mağdur odaklı adalet hizmetleri kapsamında oluşturulan müdürlükler adli süreçte suç mağdurlarına ve adli desteğe ihtiyaç duyan kişilere hizmet veriyor.

Müdürlüklerde 1208'u uzman, 1366 personel görev alıyor

Türkiye genelinde hizmet veren Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde 465 sosyal çalışmacı, 480 psikolog ve 263 pedagog olmak üzere 1208 uzman ile bilgilendirme ve yönlendirme bürolarında görevli 158 zabıt katibiyle birlikte toplam 1.366 personel görev yapıyor. 2021 yılında göreve başlayan 400 yeni uzman ile birlikte 2021 yılında Adalet Bakanlığı uzman kapasitesi yüzde 50 artırıldı. 2022 yılı sonuna kadar 510 uzman istihdamı daha öngörülüyor.

Mağdurlar adli süreçler hakkında bilgilendiriliyor

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde 2021 yılında 18 bin 115 kişiye bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti sunuldu. Mağdurlar adli süreç ve aşamaları yanında hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirildi. Çocuk, kadın, yaşlı ve engelli tüm mağdurlara, adli süreçlerde adliye içerisinde eşlik edildi.

Duruşma öncesinde psiko-sosyal destek verildi

Müdürlüklerde görevli uzmanlar tarafından 22 bin 408 mağdur ile duruşma öncesinde görüşme yapıldı, kaygı düzeyleri düşürüldü. Duruşma esnasında eşlik edilerek mağdurların kendilerini daha rahat ifade edebilmelerine imkan tanındı.

30 bin 594 çocuk hakkında sosyal inceleme yapıldı

Aynı zaman dilimi içinde adli süreçle yolu kesişen 30 bin 594 çocuk hakkında sosyal inceleme raporu düzenlendi.

Çocukların, suç ve suç ortamlarından uzaklaştırılması amacıyla onları suça iten nedenler gözetilerek, ilgi alanlarına yönelik yükümlülükler belirlendi. Adli mercilerden uygun tedbir kararları istenildi.

Adli görüşme odalarında 17 bin 290 kişinin ifadesi alındı

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren 110 adli görüşme odasında (AGO) görevli uzmanlar aracılığıyla bu yıl 17 bin 290 kişinin ifadesi fail ile yüz yüze getirilmeden uzmanlar eşliğinde özel olarak hazırlanan ortamlarda alındı. Mağdurların ve çocukların adli süreçlerde bir daha mağduriyet yaşamalarının ve ikincil örselenmelerinin önüne geçildi.

Ayrıca 364 mağdurun kırılgan gruba dahil olduğu değerlendirilerek adli destek planları hazırlandı ve bu mağdurlara etkin psiko-sosyal destek sağlandı.

Boşanma ve velayete ilişkin davalarda sosyal inceleme raporları hazırlandı

2021 yılında açılan boşanma davalarında, davaya taraf 120 bin 568 kişi ile görüşüldü ve ev incelemeleri yapıldı. İhtiyaç duyan taraflara ve çocuklara psiko-sosyal destek verildi. Boşanma sürecinde velayete konu edilen 137 bin 878 çocukla görüşülerek görüş ve kanaatleri dosyaya yansıtıldı. Bu incelemeler neticesinde uzmanlar tarafından 68 bin 953 sosyal inceleme raporu hazırlanarak mahkemeye sunuldu.

İnternet sitesinden 180 bin 251 kişi yararlandı

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından da 2021 yılında fiziki evrak, e-mail ya da telefonla başvuruda bulunan 4 bin 167 kişiye mağduriyetleri özelinde bilgilendirme ve yönlendirme yapıldı.

Suç mağdurlarına ilişkin hakların ve adli sürece ilişkin bilgilerin yer aldığı www.magdurbilgi.adalet.gov.tr internet sitesinden de yıl boyunca 180 bin 251 kişi erişim sağladı. - ANKARA

YORUMLAR
500

İnsan Hakları Eylem Planı, Togo Cumhuriyeti, Adalet, Yargı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türkiye'de Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü sayısı 161'e ulaştı - Son Dakika


Anne olmaya gün sayan Seray Sever, kırmızı elbisesiyle hamilelik pozu verdi Anne olmaya gün sayan Seray Sever, kırmızı elbisesiyle hamilelik pozu verdi         
13:18
Yılbaşı gecesi bir aile yok oldu! Geriye sadece birlikte çektirdikleri fotoğraflar kaldı Yılbaşı gecesi bir aile yok oldu! Geriye sadece birlikte çektirdikleri fotoğraflar kaldı         
13:14
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti         
10:06
120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi 120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi         
09:58
İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi         
08:25
Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı         
03:58
Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi         
00:36
İstanbul'da köprü ve tünel ücretleri belli oldu! Köprülerde artık iki yönlü ücretlendirme yapılacak İstanbul'da köprü ve tünel ücretleri belli oldu! Köprülerde artık iki yönlü ücretlendirme yapılacak         
22:59
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı         
19:13
Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı         
18:17
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
14:37
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26

Son Dakika Haberleri
13:17 Anne olmaya gün sayan Seray Sever, kırmızı elbisesiyle hamilelik pozu verdi
13:16 Gaziantep'te sır cinayet! Yanan otomobilin bagajından ceset çıktı
13:13 Yılbaşı gecesi bir aile yok oldu! Geriye sadece birlikte çektirdikleri fotoğraflar kaldı
12:55 Taksimetreler güncellendi! İşte yeni zamlı tarifeler
12:42 Hesapları boşaltan bankacı Funda, 745 kez sorgulama yapınca yakalandı
12:38 Aşı olmak için beklemesi söylenince çok sinirlendi! Doktora saldırı anları kamerada
12:13 50 liralık bileklik alıp 1 milyon liralık alyans çaldılar! O anlar saniye saniye kamerada
12:08 MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü
12:07 Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti
12:06 İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 13:23:57. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü sayısı 161'e ulaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement