Son Dakika Haberleri: Yargı Reformu Paketi: CHP neye itiraz ediyor?
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Yargı Reformu Paketi: CHP neye itiraz ediyor?

44 dakika önce

Yargı Reformu Paketi, tüm paydaşların uzlaşısı alınmadan hazırlandığı için eleştirilere konu oluyor.

Yargı Reformu Paketi: CHP neye itiraz ediyor?, System.String[]
Yeni yasama yılının başlamasına kısa süre kala Yargı Reformu Paketi, milletvekillerinin bir numaralı çalışma konusu olarak ön plana çıkıyor.

Ancak, TBMM Adalet Komisyonu'nun euronews Türkçe'nin ulaştığı Cumhuriyet Halk Partili üyeleri, söz konusu strateji belgesi hazırlanırken kendilerinden ve diğer paydaşlardan herhangi bir görüş alınmadığını belirterek, belgenin geniş çaplı bir siyasi uzlaşı temelinden yoksun olduğunu dile getiriyorlar.
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Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:30 
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