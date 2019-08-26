Son Dakika Haberleri: "Yargı Reformu Strateji Belgesi devletimizin milletimize sözüdür"
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"Yargı Reformu Strateji Belgesi devletimizin milletimize sözüdür"

45 dakika önce

"Güven veren ve erişilebilir adalet" sloganıyla hazırlanan 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetin bulunduğu Yargı Reformu Strateji Belgesi, Meclisin çalışmalara başlamasının ardından hayata geçirilecek.

"Güven veren ve erişilebilir adalet" sloganıyla hazırlanan 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetin bulunduğu Yargı Reformu Strateji Belgesi, Meclisin çalışmalara başlamasının ardından hayata geçirilecek.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:55 
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