"Yargı Reformu Strateji Belgesi devletimizin milletimize sözüdür"
45 dakika önce
"Güven veren ve erişilebilir adalet" sloganıyla hazırlanan 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetin bulunduğu Yargı Reformu Strateji Belgesi, Meclisin çalışmalara başlamasının ardından hayata geçirilecek.
"Güven veren ve erişilebilir adalet" sloganıyla hazırlanan 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetin bulunduğu Yargı Reformu Strateji Belgesi, Meclisin çalışmalara başlamasının ardından hayata geçirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:55
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