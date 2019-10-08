Son Dakika Haberleri: Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.
Son Dakika Politika Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

31 dakika önce

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi., System.String[]

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:44 Kaynak: AA
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