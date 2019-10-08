Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.
31 dakika önce
Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:44 Kaynak: AA
Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.
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