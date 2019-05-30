Son Dakika Haberleri: Yargı Reformu Stratejik Belgesi bugün açıklanıyor
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Yargı Reformu Stratejik Belgesi bugün açıklanıyor

1 saat önce

Yargı Reformu Stratejik Belgesi bugün açıklanıyor

Yargı Reformu Stratejik Belgesi bugün açıklanıyor, System.String[]
Mevcut yargılamaların ve cezaevindeki hükümlülerin durumunu etkilemesi beklenen Yargı Reformu Strateji Belgesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanıyor. Yargı reformunun kamuoyu ile paylaşılmasının ardından ilgili yasal düzenlemelerin meclise gelmesi bekleniyor. Ancak bu düzenlemelerin meclise ne zaman geleceği henüz netleşmiş değil.

Yargı Reformu Strateji Belgesi neler içerir?

Türk yargısının yeni yol haritası olarak adlandırılan strateji belgesinde 15 yaşından küçüklere ilk suçlarında soruşturma ve dava açılmaması, tutukluların yakınlarıyla görüntülü görüşmesi, ağır hasta olan mahkumlarla ilgili özel düzenlemelerin yapılması gibi 65 başlık yer alıyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:23 
Recep Tayyip Erdoğan, Dünya
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