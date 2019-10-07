Yargı reformu teklifi komisyonda
37 dakika önce
TBMM Adalet Komisyonu'nda, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:24 Kaynak: AA
TBMM Adalet Komisyonu'nda, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor.
Adalet Komisyonu, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü Başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin maddeleri ele alınıyor.
Mesai arkadaşına "taklacı-yalaka" dedi, tazminatsız kovuldu Fuhuşu anımsatıyor diye Hollanda'nın ismi resmen değişti 1 milyonluk ödülün sahibi olan Arda Ayten, paylaşımıyla ses getirdi Yıldız Parkı'nda korsan fotoğrafçı denetimi