Son Dakika Haberleri: Yargı reformu teklifi komisyonda
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Yargı reformu teklifi komisyonda

28 dakika önce

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, "Bizim en önemli konularımızdan bir tanesi de gerçekten yargılamaların makul sürede bitmesi. Bu konuda da bakanlığımızın uygulamaya geçtiği yargıda süre uygulaması var." dedi.

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Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, "Bizim en önemli konularımızdan bir tanesi de gerçekten yargılamaların makul sürede bitmesi. Bu konuda da bakanlığımızın uygulamaya geçtiği yargıda süre uygulaması var." dedi.

Zekeriya Birkan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:06 
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