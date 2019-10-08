Son Dakika Haberleri: Yargı reformu teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Son Dakika Dünya Yargı reformu teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

Yargı reformu teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

36 dakika önce

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Yargı reformu teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi, System.String[]

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.


Teklifi, baro levhasına kayıtlı ve en az 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara hususi damgalı pasaport verilebilmesine imkan tanıyor.

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Ceza Muhakemesi Kanunu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:51 
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