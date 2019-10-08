Yargı reformu teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
36 dakika önce
Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.
Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.
Teklifi, baro levhasına kayıtlı ve en az 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara hususi damgalı pasaport verilebilmesine imkan tanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:51
TBMM'de "nöbetçi bakan" uygulaması başlıyor TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Terör oluşumuna müsaade etmeme konusunda kati bir kararlılık içerisindeyiz Yargı reformu teklifi komisyonda kabul edildi! İşte dikkat çeken detaylar İngiltere'de dün çekilen fotoğraf büyük korku yarattı: Sakın ama sakın dokunmayın