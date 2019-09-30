"Yargı Strateji Belgesi'nin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz"
1 saat önce
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Yargı Strateji Belgesi'nin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:00 Kaynak: İHA
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Yargı Strateji Belgesi'nin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz" dedi.
(İHA)
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Yeni yargı paketini bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz AK Parti'den İmamoğlu'na çok sert eleştiri: Şımarık hareketlerin peşinden koşmayın İstiklal Caddesi'nde öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın katillerine müebbet istendi Fuhuştan gözaltına alınan kadının paylaştığı videolar şaşkına uğrattı