Son Dakika Haberleri: "Yargı Strateji Belgesi'nin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz"
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"Yargı Strateji Belgesi'nin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz"

1 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Yargı Strateji Belgesi'nin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Yargı Strateji Belgesi'nin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz" dedi.

(İHA)

Mehmet Muş, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:00 Kaynak: İHA
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AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Yeni yargı paketini bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz
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