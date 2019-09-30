"Yargı Strateji Belgesi'nin ilk paketini Meclis Başkanlığına sunuyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Yargı Strateji Belgesi'nin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığına sunuyoruz" dedi.

TBMM'de gazetecilere açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Muş, iki kanun teklifi verdiklerini hatırlatarak, bunların 1380 sayılı Su Ürünleri Kanun Teklifi ve yargı paketi olduğunu ifade etti. Su Ürünleri Kanun Teklifi hakkında bilgi veren Muş, "Kaçak ve ruhsatsız gırgır, trol dediğimiz avcılık yöntemlerini tamamen yasaklıyoruz ve bunları yapanların teknelerine, av araçlarına el konmasının önünü açıyoruz. İkinci defa bunun tekrarlanması durumunda bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasını getirmiş olacağız. Senenin 12 ayında vatandaşlarımızın sağlıklı balık tüketebilmesi amacıyla balık çiftliklerinin gelişmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. Şu an itibarıyla Türkiye'nin yüz ülkeye ihracatı var. Bunun 2023 yılına kadar 2 milyar dolara çıkmasını, iç pazarın talepteki karşılanması maksadıyla balık çiftliklerinin kurulmasını ve bunların kurallarının daha net belirlenmesini sağlıyoruz. Kural dışı harekette bulunanlara on bin ila yüz bin lira arasında idari para cezası kesilecektir, tekrarı halinde bu cezalar arttırılacaktır. Marmara, Karadeniz ve Boğazlar'da ışıkla avlanmanın önüne geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yargı paketine ilişkin de Muş, "İstinaf mahkemelerinde kesinleşen ve ifade özgürlüğüne temas eden suçlara Yargıtay yolunu açıyoruz. Buradaki amacımız içtihat birlikteliğini sağlamaktır. İnternette bazı sitelerin erişiminin engellenmesi, kısıtlanması uygulamaları vardı. Burada sitenin tamamına yönelik değil, içeriğin kısıtlanmasını getiriyoruz. Suç unsuru veya şikayet konusu olan unsurun içeriği engellenecektir. Seri mahkeme usulü; cumhuriyet savcısı ile şüphelinin anlaşması. Basit yargılama usulü; duruşmasız yargılama. Belli suçlarda belli yıla kadar olan suçlarda Türk hukuk sistemine getirmiş olacağız. Hukuk mesleğine giriş sınavını getiriyoruz. Hukuk fakültelerinden mezun hukuk mesleğine giriş sınavına girecekler. Buradan 70 puan almak zorundalar. 15 yıl görev yapan avukatlara yeşil pasaport alma hakkını getiriyoruz. OHAL döneminde el konulan pasaportların belirli koşullar dahilinde vatandaşlarımıza geri iadesine ilişkin hükümler mevcuttur" dedi.

Avukatlık sınavının yürürlüğüne ilişkin olarak Muş, "Bu sene hukuk fakültelerine girenler dahil olmayacak. Önümüzdeki seneden itibaren kayıt yaptıranlar hukuk sınavına tabi olacaklar" şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki AFAD toplantısına çağrılmadığı yönündeki iddialara ilişkin de Muş, "Depremin hemen akabinde ayın 26'sında bir toplantı yapılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında ilgili bürokratlar, vali, çevre bakanımız, belediye başkanı toplantıya katılıyor. Bu toplantıda belli konular müzakere edilmiyor, 27'si için saat 10'da tekrar bir toplantı yapılması için Fuat Bey orada bütün hazirunu davet ediyor, hatta talimatlandırıyor. 27'sindeki toplantıya belediye başkanının katılmadığı toplantıya da Büyükşehir Belediyesinin 46 bürokratı katılıyor. Davet edilmedi gibi bir mesele yanlış, kendisi davet edilmiştir, toplantıya katılmamıştır. Belediyenin trolleri veya CHP'ye yatkın medya organları 'Belediye başkanı toplantıya davet edilmedi' yalanıyla ortaya atılmıştır. İstanbul halkından özür dilemelidir. Belediye başkanının böyle bir işten daha önemli bir işi olamaz. Tartışmalar başka noktaya gelince de 'davet edilmedim' gibi bir yola başvurmuştur. Davet edilmeyen bir kişinin belediyesinden 46 kişi nasıl giriyor oraya? Katılmadığı gibi bir şey doğru değildir" diye konuştu.

(İHA)