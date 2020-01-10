Yargı süreci 2 saat 30 dakikada tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yargı süreci 2 saat 30 dakikada tamamlandı - Son Dakika

Yargı süreci 2 saat 30 dakikada tamamlandı

25 dakika önce

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Seri Mahkeme Usulü Bürosu ilk davasını 2 saat 30 dakikada tamamlayarak hükmü verdi.

Yargı süreci 2 saat 30 dakikada tamamlandı, System.String[]

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Seri Mahkeme Usulü Bürosu ilk davasını 2 saat 30 dakikada tamamlayarak hükmü verdi.


Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Seri Mahkeme Usulü Bürosunun ilk kararını 2 saat 30 dakika süren yargılama sonrasında verdiğini duyurdu. Alkollü araç kullanma suçu işleyen bir şahsın Başsavcılıkça saat 14.00'da davet üzerine adliyeye gelerek seri yargılanmayı kabul ettiğinin belirtildiği yazıda, başlayan işlemlerin 16.30'da sonlandığı bilgisi paylaşıldı. Ceza olarak sanığa 7 ay hapis cezası verildiği ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği öğrenildi. Yapılan açıklamada dosyanın 2 saat 30 dakikalık yargılama sonucunda karara bağlandığı duyuruldu. - TOKAT

Başsavcı, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:55 Kaynak: İHA
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