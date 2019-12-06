Son Dakika Haberleri: Yargıç Richard Berman: Türkiye lobi şirketleriyle halkbank davasını etkilemeye çalışıyor
Son Dakika Dünya Yargıç Richard Berman: Türkiye lobi şirketleriyle halkbank davasını etkilemeye çalışıyor - Son Dakika Dünya

Yargıç Richard Berman: Türkiye lobi şirketleriyle halkbank davasını etkilemeye çalışıyor

6 saat önce

Yargıç Richard Berman: Türkiye halkbank davasını etkilemeye çalışıyor

Yargıç Richard Berman: Türkiye lobi şirketleriyle halkbank davasını etkilemeye çalışıyor, System.String[]

ABD'de New York Güney Bölgesi Federal Mahkeme'de devam eden Halkbank davasına bakan yargıç Richard Berman, Halkbank'ın, mahkemenin yetkisini sorgulamadan önce davaya resmi olarak müdahil olması gerektiğine karar verdi.


İran yaptırımlarını delmeye yardımcı olmaktan hakkında iddianame hazırlanan Halkbank, New York'taki yasal sürece dahil olmadan önce Amerikan mahkemelerinin böyle bir davaya bakma yetkisine itiraz etme hakkına sahip olmak istiyordu. Halkbank ayrıca, davaya dahil olmanın söz konusu suçlamaların meşrulaştırılması anlamına gelebileceği görüşünde.

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Amerika Birleşik Devletleri, Richard Berman, New York, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:13 
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