Yargıda Adli Tatil Başladı - Son Dakika
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Yargıda Adli Tatil Başladı

20.07.2023 10:47

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil bugün itibariyle başladı. Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise 31 Ağustos'a kadar ara verilecek. Yeni adli yıl ise 1 Eylül'de başlayacak.

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil bugün itibariyle başladı.

Yargıda, toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil 20 Temmuz itibariyle başladı. Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise 31 Ağustos'a kadar ara verilecek. Bugün itibariyle başlayan adli tatil, 31 Ağustos'ta sona erecek. Yeni adli yıl ise 1 Eylül'de başlayacak. - ANKARA

Kaynak: İHA
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