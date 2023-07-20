Yargıda Adli Tatil Başladı

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil bugün itibariyle başladı.

Yargıda, toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil 20 Temmuz itibariyle başladı. Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise 31 Ağustos'a kadar ara verilecek. Bugün itibariyle başlayan adli tatil, 31 Ağustos'ta sona erecek. Yeni adli yıl ise 1 Eylül'de başlayacak. - ANKARA