Yargıda Birlik Derneği Başkanı Aydıner'den İnsan Hakları Eylem Planı'nda emeği geçenlere teşekkür - Son Dakika

Yargıda Birlik Derneği Başkanı Aydıner'den İnsan Hakları Eylem Planı'nda emeği geçenlere teşekkür

02.03.2021 16:43
Yargıda Birlik Derneği Başkanı Aydıner'den İnsan Hakları Eylem Planı'nda emeği geçenlere teşekkür, System.String[]

Yargıda Birlik Derneği Başkanı Ömer Faruk Aydıner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nda emeği geçenlere teşekkür etti.

Yargıda Birlik Derneği Başkanı Ömer Faruk Aydıner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nda emeği geçenlere teşekkür etti.

Aydıner, yazılı açıklamasında, İnsan Hakları Eylem Planı'nda, Adalet Bakanlığına sundukları önerilerinin yer aldığını belirtti.

Derneğin süreçte sunduğu önerilerin planda yer almasından duydukları memnuniyeti dile getiren Aydıner, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcılığı, adalet komisyon başkanlığı, ağır ceza, ticaret ve idare mahkemesi başkanlıkları gibi görevlere atanabilmek için asgari meslek kıdemi şartı getirilmesi, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilebilmek için en az 45 yaş ile birinci sınıf olmanın yanı sıra belli bir kıdem şartı getirilmesi, hakim ve savcı yardımcılığı müessesinin getirilmesi, hukuk mesleklerine giriş sınavı getirilmesi, Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinde görev yapan hakim ve savcılara belirli bir süre görev yapma teminatı getirilmesi, hakim ve savcıların tayinlerine esas bölge sisteminin yeniden düzenlenip, coğrafi teminat ilkesinin benimsenmesi, hakim ve savcıların terfi sisteminin yeniden düzenlenmesi, istinaf ceza dairelerine, gerekçesizlik ve savunma hakkının kısıtlanması nedeniyle bozma yetkisi tanınması, adli ve idari yargıda itiraz, istinaf ve temyiz gibi kanun yollarına başvurma sürelerinin yeknesak hale getirilerek sürelerin gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlaması ilkesinin benimsenmesi, yeni ihtisas mahkemeleri kurulması, sulh ceza hakimliği kararlarına dikey itiraz yolunun ve sulh ceza hakimliği için asgari kıdem şartı getirilmesi, şikayete bağlı suçlarda takip edilmeyen davaların düşürülmesine karar verilebilmesi, adli kolluk görevlilerinin başka birimlerde görevlendirilmemeleri ilkesinin benimsenmesi, hukuk fakültelerinde eğitim süresinin 5 yıla çıkarılarak fakültelerin öğrenci alabilmek için asgari akademik kadro standartlarının belirlenmesi ve başarı sıralamasında ilk 100 bine giren öğrencilerin alınması ilkelerinin benimsenmesi bizi ziyadesiyle memnun etmiştir."

Aydıner, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül olmak üzere planın hazırlanmasında emeği geçenlere şükranlarını sunduklarını ifade etti.

Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları, Cumhuriyet, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yargıda Birlik Derneği Başkanı Aydıner'den İnsan Hakları Eylem Planı'nda emeği geçenlere teşekkür - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısının sonuçları belli oldu: Hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor Çiftçinin dört gözle beklediği borç yapılandırması yolda Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Japon milyarder Ay'a götürmek için 8 kişi arıyor Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı
F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi         
12:16
Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı         
11:55
Üsküdar'da 81 yaşındaki yaşlı adam, bankta otururken tabancayla intihar etti Üsküdar'da 81 yaşındaki yaşlı adam, bankta otururken tabancayla intihar etti         
11:40
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti         
11:25
Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı         
11:04
Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu         
11:00
Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı         
10:42
İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı         
10:29
Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi         
09:30
İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı         
09:18
İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti         
09:15
Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor         
09:14
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı         
00:31
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi         
15:02
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 12:40:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yargıda Birlik Derneği Başkanı Aydıner'den İnsan Hakları Eylem Planı'nda emeği geçenlere teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei