Yargıda Birlik Derneği Başkanı Aydıner'den İnsan Hakları Eylem Planı'nda emeği geçenlere teşekkür - Son Dakika

Yargıda Birlik Derneği Başkanı Ömer Faruk Aydıner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nda emeği geçenlere teşekkür etti.

Aydıner, yazılı açıklamasında, İnsan Hakları Eylem Planı'nda, Adalet Bakanlığına sundukları önerilerinin yer aldığını belirtti.

Derneğin süreçte sunduğu önerilerin planda yer almasından duydukları memnuniyeti dile getiren Aydıner, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcılığı, adalet komisyon başkanlığı, ağır ceza, ticaret ve idare mahkemesi başkanlıkları gibi görevlere atanabilmek için asgari meslek kıdemi şartı getirilmesi, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilebilmek için en az 45 yaş ile birinci sınıf olmanın yanı sıra belli bir kıdem şartı getirilmesi, hakim ve savcı yardımcılığı müessesinin getirilmesi, hukuk mesleklerine giriş sınavı getirilmesi, Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinde görev yapan hakim ve savcılara belirli bir süre görev yapma teminatı getirilmesi, hakim ve savcıların tayinlerine esas bölge sisteminin yeniden düzenlenip, coğrafi teminat ilkesinin benimsenmesi, hakim ve savcıların terfi sisteminin yeniden düzenlenmesi, istinaf ceza dairelerine, gerekçesizlik ve savunma hakkının kısıtlanması nedeniyle bozma yetkisi tanınması, adli ve idari yargıda itiraz, istinaf ve temyiz gibi kanun yollarına başvurma sürelerinin yeknesak hale getirilerek sürelerin gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlaması ilkesinin benimsenmesi, yeni ihtisas mahkemeleri kurulması, sulh ceza hakimliği kararlarına dikey itiraz yolunun ve sulh ceza hakimliği için asgari kıdem şartı getirilmesi, şikayete bağlı suçlarda takip edilmeyen davaların düşürülmesine karar verilebilmesi, adli kolluk görevlilerinin başka birimlerde görevlendirilmemeleri ilkesinin benimsenmesi, hukuk fakültelerinde eğitim süresinin 5 yıla çıkarılarak fakültelerin öğrenci alabilmek için asgari akademik kadro standartlarının belirlenmesi ve başarı sıralamasında ilk 100 bine giren öğrencilerin alınması ilkelerinin benimsenmesi bizi ziyadesiyle memnun etmiştir."

Aydıner, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül olmak üzere planın hazırlanmasında emeği geçenlere şükranlarını sunduklarını ifade etti.