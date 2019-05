Yargıda Birlik Derneği Geleneksel İftar Programı

Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, "Bakanlık bir tarafta, HSK bir tarafta. 7-8 aydır yargı reformu stratejisi üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta büyük bir törenle Cumhurbaşkanımız kendisi açıklayacak bu stratejiyi. Gerçekten ciddi bir hazırlık yapıldı." dedi.Yargıda Birlik Derneği'nin Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu restoranında düzenlediği iftar programında konuşan Öner, derneğin, 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde kendiliğinden millet içinden çıkarak büyük bir görevi yerine getirdiğini söyledi.Taşrada, derneğin misyonunu doldurduğu şeklinde bazı sözler söylendiğini belirten Öner, asla böyle bir şeyin olmasını istemediğini vurgulayarak, bakanlık olarak her zaman dernekle çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.Yargıda birliğin ve tarafsızlığın önemine işaret eden Öner, şöyle devam etti:"Yani yargıyı artık şuncular, bunculardan kurtarmamız gerekiyor. Hepimiz biriz, ülkemiz için çalışıyoruz. Bu misyonu ve havayı ülkemize vermemiz gerekiyor. İşimiz burada bitmedi. Sizler burada çok büyük görevler ifa ediyorsunuz. Bakanlık olarak da derneğimizle çalışacağız. Hepinizden Allah razı olsun. FETÖ soruşturmalarında çok büyük mesafeler katettiniz. Bu hain örgütün başımıza neler getirdiğini hepimiz görüyoruz."Yargıda Birlik Derneği'nin örnek bir birliktelik sergilediğine işaret eden Bakan Yardımcısı Öner, "Belkide bugün Türkiye 'ye örnek olması gereken bir birliktelik sergiliyor. Keşke ülkemizin her yerinde ve her kesiminde bu birlikteliği sergileyebilsek ve oluşturabilsek. Belki bunu yapmamız mümkün değil ama yargı olarak bizim bunu devam ettirmemiz gerekiyor." diye konuştu.Öner yargı reformu stratejisi için ciddi çalışmalar yapıldığına vurgu yaparak şunları kaydetti:"Bakanlık bir tarafta, HSK bir tarafta. 7-8 aydır yargı reformu stratejisi üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta büyük bir törenle cumhurbaşkanımız kendisi açıklayacak bu stratejiyi. Gerçekten ciddi bir hazırlık yapıldı. Tabii bunların ne kadarını kısa sürede gerçekleştirebiliriz, bilmiyoruz. Bizler de bakanlıktaki arkadaşlarımızla, adliyelerde geldikleri için ihtiyaçları biliyoruz. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda kendimiz de katkı sağlamaya çalıştık. İnşallah güzel olur diyoruz. Dernek bizim derneğimiz. Birlikte inşallah güzel bir şekilde yola devam edeceğiz."Yargıda Birlik Derneği Başkanı Ali Nevzat Açıkgöz da, geleneksel hale getirdikleri iftar yemeklerinin altıncısını Kırşehir'de düzenlediklerini, tüm siyasi düşünce,, felsefi, dini inanç ve anlayışlara aynı mesafede bulunma ve katılımcılığın, bu oluşumun ana karakterini oluşturduğunu söyledi.Hakkın ve hukukun üstünlüğünün derneğin vazgeçilmez amacı olduğuna işaret eden Açıkgöz, "Hepimiz, bu yapıyı muhafaza etmek için çalışacağımızı yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı ve yargıç güvencesini gözeteceğimizi taahhüt ederek bu göreve başladık. Bu anlayışla çalışmalarımızı yürütme gayretindeyiz." diye konuştu.Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş de, Yargıda Birlik Derneğinin mensubu olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Üye sayısının 10 binlere dayandığı dünyanın en büyük yargı sivil toplum örgütlerinden birisi olan Yargıda Birlik Deneği, büyümeye devam ederken, tüm hakim, savcıları kucaklayan bir anlayışla birbirinden farklı eğilimleri bir araya getirmeyi başarmıştır. Temennimiz, derneğimizin başarılı çalışmalarının artarak devam etmesidir." ifadelerini kullandı.İftara Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Arı , Teftiş Kurulu Başkanı Cihan Yıldız, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Yakup Moğul, Yargıtay üyeleri, Kırşehir, Aksaray Yozgat Cumhuriyet Başsavcıları, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanları bu illerde görev yapan hakimler ve savcılar katıldı.