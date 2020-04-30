Yargıda durma süreleri uzatıldı - Son Dakika

RESMİ Gazete'de yayımlanan kararla, koronavirüs önlemleri kapsamında yargı işlemlerinde hak kaybı yaşanmaması için yasal süreler 15 Haziran'a kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan, 'Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair' Cumhurbaşkanı Kararı, yürürlüğe girdi. Karar ile yargıda dava açma, başvuru, şikayet, itiraz ve ihtar gibi süreler 15 Haziran 2020'ye kadar ertelendi. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Kovid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla; 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 1. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen durma süresi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç olmak üzere, 1 Mayıs 2020'den 15 Haziran 2020'ye kadar, (salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek üzere) uzatılırmıştır."