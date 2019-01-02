'Yargıda Hedef Süre' uygulaması başladı

Soruşturma ve davaların ne zaman sonuçlanacağının taraflara bildirilmesini öngören "Yargıda Hedef Süre" uygulamasına başlandı.

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Vatandaş İndirim Beklerken Damacana Suya Bir Kez Daha Zam Yaptılar