Son Dakika Haberleri: 'Yargıda Hedef Süre' uygulaması başladı

'Yargıda Hedef Süre' uygulaması başladı

1 saat önce

Soruşturma ve davaların ne zaman sonuçlanacağının taraflara bildirilmesini öngören "Yargıda Hedef Süre" uygulamasına başlandı.

'Yargıda Hedef Süre' uygulaması başladı, System.String[]
Soruşturma ve davaların ne zaman sonuçlanacağının taraflara bildirilmesini öngören "Yargıda Hedef Süre" uygulamasına başlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:05 

Ekonomi
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