'Yargıda Hedef Süre' uygulaması başladı
1 saat önce
Soruşturma ve davaların ne zaman sonuçlanacağının taraflara bildirilmesini öngören "Yargıda Hedef Süre" uygulamasına başlandı.
Soruşturma ve davaların ne zaman sonuçlanacağının taraflara bildirilmesini öngören "Yargıda Hedef Süre" uygulamasına başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:05
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