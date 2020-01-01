Yargıda seri muhakeme ve basit yargılama dönemi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yargıda seri muhakeme ve basit yargılama dönemi başladı - Son Dakika

Yargıda seri muhakeme ve basit yargılama dönemi başladı

6 saat önce

Yargı reformunun 24 Ekim 2019'da yasalaşan ilk paketindeki iki önemli düzenleme olan "Seri Muhakeme Usulü" ile "Basit Yargılama Usulü" bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

Yargı reformunun 24 Ekim 2019'da yasalaşan ilk paketindeki iki önemli düzenleme olan "Seri Muhakeme Usulü" ile "Basit Yargılama Usulü" bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. Yargıdaki yeni usullerle yargı sisteminin sadeleştirilmesi, adalet hizmetlerinin kolaylaşması ve hızlanması hedefleniyor.

Adalet Bakanlığının Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda yaptığı çalışmalardan biri daha hayata geçiyor. Hak ve özgürlükleri güçlendiren birinci yargı paketiyle yargılamayı sadeleştiren düzenlemeler de yasalaşmış oldu. Bu düzenlemelerin bir kısmı Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlandığı 24 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girmişti. 1 Ocak 2020'den itibaren ise yargı sisteminde seri muhakeme ve basit yargılama usulleri uygulamaya girdi.

180 BİN DOSYA SERİ MUHAKEME KAPSAMINA GİRECEK

Seri muhakeme usulünde cumhuriyet savcısı ile şüpheli ve avukatının kabulüne bağlı olarak dosyalar hızlı bir şekilde sonuçlandırılacak. Bu uygulama sayesinde cumhuriyet savcıları daha etkin olacak ve mahkemelerin iş yükünü azaltacak. Yeni usulle cumhuriyet savcısına belli bazı suçlar için şüpheliye seri muhakeme teklif etme yetkisi tanınıyor. Şüpheli seri muhakemeyi kabul ederse temel cezadan indirim yapılarak uygulama yapılacak. Ayrıca bu ceza, seçenek yaptırımlara çevrilebilecek, ertelenebilecek ya da hükmün açıklanması geri bırakılabilecek. Yılda 180 bin dosyanın seri muhakeme usulüyle çözülmesi bekleniyor.

BASİT YARGILAMA ÜST SINIRI İKİ YILA KADAR SUÇLARDA OLACAK

Basit yargılama usulü ise, asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren ve üst sınırı 2 yıla kadar olan suçlarda uygulanacak. Taraflara yazılı savunma yapma imkanı tanınacak ve duruşma yapılmaksızın karar verilebilecek. Karara itiraz edilmesi durumunda ise duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılamaya devam edilecek. Yıllık yaklaşık 340 bin dosyanın bu usulle çözülebileceği değerlendiriliyor.

SERİ VE BASİT YARGILAMA EĞİTİMLERİ DE DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanlığı, 1 Ocak 2020'de başlayan yeni usullerle ilgili hakim ve savcılara yönelik de eğitim programları düzenledi. Bu kapsamda İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahri Öztürk, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Yenisey ve Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ökmen, seri ve basit yargılama usulleriyle ilgili UYAP üzerinden hakim ve savcılara eğitim verdi. Eğitimlerin bundan sonra da devam edeceği belirtildi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Yargıda seri muhakeme ve basit yargılama dönemi başladı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu
Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un su sorunu için devreye girdi Yeni sisteme geçildi! Egzoz muayenesi yaptırmayan araçlar otomatik olarak belirlenecek

Son Dakika Haberleri
18:59 Hataylılar yeni yılın ilk gününde güneşin tadını sahilde çıkardı - Son Dakika
18:58 İzmir 20 milyon tl'nin sahibi olan talihliyi arıyor - Son Dakika
18:55 Bursa uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
18:52 Kahramanmaraş'ta kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı - Son Dakika
18:49 Olimpiyat elemelerine katılacak kadın milli voleybolcular medya ile buluştu - Son Dakika
17:36 Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu - Son Dakika
17:22 Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 19:04:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yargıda seri muhakeme ve basit yargılama dönemi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]