Yargıda virüs önlemleri - Son Dakika
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Yargıda virüs önlemleri

14 dakika önce

Adalet Bakanı Gül, "60 yaş üstü hakim ve savcılar izinli sayılacak.

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Adalet Bakanı Gül, "60 yaş üstü hakim ve savcılar izinli sayılacak. Ceza infaz kurumlarında şu ana kadar korona virüse rastlanmamıştır.Ertelenen duruşma günleri UYAP üzerinden duyurulacak" dedi.

(İHA)

Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:25 Kaynak: İHA
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