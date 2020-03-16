Yargıda virüs önlemleri - Son Dakika

Yargıda virüs önlemleri
14 dakika önce
Adalet Bakanı Gül, "60 yaş üstü hakim ve savcılar izinli sayılacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:25 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Gül, "60 yaş üstü hakim ve savcılar izinli sayılacak. Ceza infaz kurumlarında şu ana kadar korona virüse rastlanmamıştır.Ertelenen duruşma günleri UYAP üzerinden duyurulacak" dedi.
(İHA)
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