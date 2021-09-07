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Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek - Son Dakika

Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek

07.09.2021 10:04

Yargıtay, abonelik sözleşmeleri ile ilgili emsal karar verdi. Tüketici mahkemesi, süresi belirsiz veya bir yıldan fazla olan abonelik sözleşmelerinin hiçbir gerekçe göstermeden ve cayma bedeli gibi cezaları ödemeksizin feshedilebileceğine hükmetti.

Muş'ta İlhan Altay, 2018'de 24 ay taahhütlü internet bağlattı. Ancak internete bağlanmada sıkıntı yaşayan Altay, taahhüdünün bitmesini beklemeden 1 yıl 3 ay 10 gün kullandığı interneti kapattırıp aboneliğini iptal ettirdi. Bir ay sonra telefonuna gelen mesajda kendisine 709 TL 392 kuruş borç çıkarıldığını gördü. Bunun üzerine Muş İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda bulunan Altay, kendisine çıkarılan borcun iptalini istedi.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ DAVAYI REDDETTİ

Milliyet'te yer alan habere göre, Muş İl Tüketici Hakem Heyeti, Altay'ın talebini reddetti. Altay da bunun üzerine Muş 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne (Tüketici mahkemesi sıfatıyla) başvurarak karara itiraz etti. Davalı şirket, cevap dilekçesinde davacının şirketi arayarak arıza kaydı bırakmadığını, davacının beyanlarıyla hizmetin ayıplı kabul edilmesinin mümkün olmadığını, davacının taahhüt süresi sona ermeden aboneliğini sonlandırarak taahhüdüne aykırı hareket ettiğini belirterek davanın reddini istedi.

MAHKEME VATANDAŞI HAKLI BULDU

Muş 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin (Tüketici mahkemesi sıfatıyla)kararında ise tüketici kanunu uyarınca, "Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir" şeklindeki düzenleme hatırlatılarak şöyle denildi:

"Somut olayda süresi bir yıldan daha uzun taahhütlü sözleşmeden davacının herhangi bir sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman fesih hakkına sahip olması ve davacının mevcut hakkını kullanması hasebiyle, hukuka uygun olmayan Muş İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'nın kararının iptaline, davacının ödediği 709 TL 92 kuruşun davacıya iadesine karar verilmiştir."

BAKIRKÖY'DE DE BENZER KARAR ÇIKTI

Bakırköy Tüketici Mahkemesi de aynı yönde bir karar verdi. Nakil yapılmadığı için 24 aylık taahhüt süresinden önce internet aboneliğini iptal ettiren vatandaşa firma bin 278 TL 25 kuruş borç çıkardı. Bunun üzerine tüketici Küçükçekmece İlçe Hakem Heyeti'ne başvurup, borcun iptaline karar verilmesini istedi. Heyet davacıyı haklı buldu. Bunun üzerine davalı şirket, Bakırköy Tüketici Mahkemesi'nde karara itiraz etti. Ama mahkeme kararında da şirketin sözleşmeye aykırı davrandığı belirtilerek, "Bir yıldan uzun süreli abonelik sözleşmesini feshetme hakkına sahip olduğu yasada düzenlenmiş olup, hizmetin ayıplı olduğu göz önüne alındığında tüketicinin haklı olduğu kanaatine varılmıştır. Şirketin açtığı davanın reddine karar verilerek Küçükçekmece İlçe Hakem Heyeti'nin kararı onanmıştır" denildi.

Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek

Tüketici Hakem Heyeti, Türk Lirası, Borç, Muş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek - Son Dakika Ekonomi


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