Yargılamalar 30 Nisan'a kadar durduruldu
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Adalet Bakanı Gül, "Kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu" açıklamasında bulundu.
Adalet Bakanı Gül, "Kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu" açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:11
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