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Yargılamanın üçüncü gününde Trump'a 'kişisel çıkarını ABD'nin çıkarından üstün tuttu' suçlaması
6 saat önce
Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında 3. gün sona erdi
ABD Başkanı Donald Trump'ın azli istemiyle Senatoda devam eden yargılamanın 3. gününde Demokrat savcı vekiller, Trump'a yönelik daha önce kabul edilen iki azil maddesinden biri olan "görevi kötüye kullanma" suçlamasına odaklandı.
ABD Senatosunda salı gününden bugüne devam eden azil yargılamasında 7 Demokrat savcı vekil, yerel saatle 13.00'te başlayan duruşmada yaklaşık 8 saat boyunca senatörlere sunum yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:24
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