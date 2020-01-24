Yargılamanın üçüncü gününde Trump'a 'kişisel çıkarını ABD'nin çıkarından üstün tuttu' suçlaması - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yargılamanın üçüncü gününde Trump'a 'kişisel çıkarını ABD'nin çıkarından üstün tuttu' suçlaması - Son Dakika Dünya

Yargılamanın üçüncü gününde Trump'a 'kişisel çıkarını ABD'nin çıkarından üstün tuttu' suçlaması

6 saat önce

Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında 3. gün sona erdi

Yargılamanın üçüncü gününde Trump'a 'kişisel çıkarını ABD'nin çıkarından üstün tuttu' suçlaması, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın azli istemiyle Senatoda devam eden yargılamanın 3. gününde Demokrat savcı vekiller, Trump'a yönelik daha önce kabul edilen iki azil maddesinden biri olan "görevi kötüye kullanma" suçlamasına odaklandı.


ABD Senatosunda salı gününden bugüne devam eden azil yargılamasında 7 Demokrat savcı vekil, yerel saatle 13.00'te başlayan duruşmada yaklaşık 8 saat boyunca senatörlere sunum yaptı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:24 
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